Üye Girişi
Haberler
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan Lahor'daki okulunu ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan Lahor'daki okulunu ziyaret etti Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan okulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan okulunu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Pakistan'a giden Bakan Tekin, ziyaretinin ilk gününde Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Lahor kentindeki okulunu ziyaret ederek, buradaki kampüsü gezdi.

Çiçeklerle karşılanan Tekin, yürütülen projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Ardından konferans salonunda öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, Türkiye'de Pakistan dendiği zaman herkesin yüzünde bir tebessüm ifadesi oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pakistan'la ilgili bu sempatinin kuşkusuz birçok sebebi var, İslam kardeşliği bunlardan bir tanesi. Yine zor zamanlarda birbirimizin yanında olma hasletlerimiz bunlardan bir diğeri. Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan'daki kardeşlerimizin Ulusal Kurtuluş Savaşımıza verdikleri destek, dilden dile sürekli anlatılır. Muhammet İkbal bu kardeşliği güçlendiren isimlerden bir tanesi. Bizde Muhammet İkbal, sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda emperyalizme karşı güçlü bir direnişi sembolize eden bir aktivist, bir entelektüel, bir ilim insanı, bir mütefekkir olarak tanınır. Türkiye'de idealist ve topluma karşı sorumluluk hisseden bütün entelektüellerin kuşkusuz bir Muhammed İkbal geçmişi vardır. Mekanı cennet olsun."

Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak Ankara'nın en önemli caddelerinden birine Cinnah adının verildiğini de hatırlattı.

Gittiği her ülkede Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ettiğini bildiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Maarif Vakfı kurulurken bir çıkış noktası vardı. Bilindiği gibi eğitim, artık küresel dünyada çok önemli bir argüman, enstrüman haline dönüştü. Vakfı kurarken gerekçemiz şu idi, dünyada evrensel geçerliliği olan diploma programları var ama İslam dünyasından neşet etmiş, değerlerimizi ve hassasiyetlerimizi ön planda tutan, ezilen dünyanın haklarını savunan bir diploma programının eksikliğini hissettik. Türkiye Maarif Vakfı'nın varlık sebebi, bu anlamda böyle bir evrensel geçerliliği olan ve gönül coğrafyamızın hassasiyetlerini yansıtabilecek bir diploma programı inşa edebilmekti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Maarif Vakfını daha ileriye taşımak için atılması gereken adımların takipçisi olacağız inşallah."

Zor günlerinde tüm kurumlarıyla her zaman Türkiye'nin yanında yer alan Pakistan devletine ve Pakistan halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da ileten Tekin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayrıca Bakan Tekin, Badşahi Camii'ne ziyarette bulundu, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in camide bulunan mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Bakan Tekin'e ziyaretleri boyunca Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
img

Bedavaya Galatasaray'a geliyor! İmzayı atacağı tarih bile belli
img

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı? 10 Ocak Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 10 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Masterchef final ne zaman 2025? Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Hudutsuz Sevda 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ocak Hudutsuz Sevda yeni bölüm linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.