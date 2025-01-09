Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan Lahor'daki okulunu ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan okulunu ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Pakistan'a giden Bakan Tekin, ziyaretinin ilk gününde Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Lahor kentindeki okulunu ziyaret ederek, buradaki kampüsü gezdi.

Çiçeklerle karşılanan Tekin, yürütülen projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Ardından konferans salonunda öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, Türkiye'de Pakistan dendiği zaman herkesin yüzünde bir tebessüm ifadesi oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pakistan'la ilgili bu sempatinin kuşkusuz birçok sebebi var, İslam kardeşliği bunlardan bir tanesi. Yine zor zamanlarda birbirimizin yanında olma hasletlerimiz bunlardan bir diğeri. Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan'daki kardeşlerimizin Ulusal Kurtuluş Savaşımıza verdikleri destek, dilden dile sürekli anlatılır. Muhammet İkbal bu kardeşliği güçlendiren isimlerden bir tanesi. Bizde Muhammet İkbal, sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda emperyalizme karşı güçlü bir direnişi sembolize eden bir aktivist, bir entelektüel, bir ilim insanı, bir mütefekkir olarak tanınır. Türkiye'de idealist ve topluma karşı sorumluluk hisseden bütün entelektüellerin kuşkusuz bir Muhammed İkbal geçmişi vardır. Mekanı cennet olsun."

Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak Ankara'nın en önemli caddelerinden birine Cinnah adının verildiğini de hatırlattı.

Gittiği her ülkede Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ettiğini bildiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Maarif Vakfı kurulurken bir çıkış noktası vardı. Bilindiği gibi eğitim, artık küresel dünyada çok önemli bir argüman, enstrüman haline dönüştü. Vakfı kurarken gerekçemiz şu idi, dünyada evrensel geçerliliği olan diploma programları var ama İslam dünyasından neşet etmiş, değerlerimizi ve hassasiyetlerimizi ön planda tutan, ezilen dünyanın haklarını savunan bir diploma programının eksikliğini hissettik. Türkiye Maarif Vakfı'nın varlık sebebi, bu anlamda böyle bir evrensel geçerliliği olan ve gönül coğrafyamızın hassasiyetlerini yansıtabilecek bir diploma programı inşa edebilmekti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Maarif Vakfını daha ileriye taşımak için atılması gereken adımların takipçisi olacağız inşallah."

Zor günlerinde tüm kurumlarıyla her zaman Türkiye'nin yanında yer alan Pakistan devletine ve Pakistan halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da ileten Tekin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayrıca Bakan Tekin, Badşahi Camii'ne ziyarette bulundu, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in camide bulunan mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Bakan Tekin'e ziyaretleri boyunca Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri eşlik etti.