Milli Eğitim Bakanı Tekin, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geleceğe yönelik planladığımız projeler ve ortak çalışmalar sayesinde, eğitimde kalite ve erişim konularında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, Suudi Arabistan ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da, Eğitim Bakanı Yusuf Bin Abdullah El-Benyan ile bir araya geldi. Görüşmeye, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de katıldı.

Riyad'da Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığındaki görüşmede konuşan Tekin, Bakan El-Benyan'a daveti için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dünyaya örnek olacak şekilde gelişmesini temenni eden Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti halkı ile Suudi kardeşlerimiz birbirlerine çok ciddi bir sempati besliyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman arasındaki samimiyet ve kardeşlik hukuku bahsettiğim bu ilişkilerin gelişmesi için uygun bir zemin oluşturuyor. Bu kardeşlik hukukunun geliştirilmesi için en kritik pozisyonlardan biri de Eğitim Bakanlıkları. Hem bu derin hukuki ilişkileri gelecek kuşaklara aksettirecek ciddi bir öneme sahip hem de dünyada içinde bulunduğumuz kaotik durumda çocuklarımızın, gelecek kuşakların Müslüman'a yakışır bir şekilde adil hukuka uygun bir pozisyon almaları için Eğitim Bakanlıkları çok kritik."

Tekin, Filistin ve Suriye'de yaşanan olayların Müslüman kardeşliğini benimseyen bireyler yetiştirmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, çocukların sadece akademide başarılı olmalarını değil, aynı zamanda adaletsizliklere karşı birlikte hareket edebilen bir şuur kazanmalarının da önemine işaret etti.

Eğitimde işbirliği güçlenecek

İki ülke eğitim bakanlıkları arasında imzalanmak üzere hazırlıkları süren eğitim işbirliği mutabakat zaptının önemine dikkati çeken Bakan Tekin, eğitimde işbirliğini artıracak birçok alanın bulunduğunu ifade etti.

Suudi Arabistanlı mevkidaşına Türk okullarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bakan Tekin, Suudi Arabistan'daki Türk okullarında eğitim alan öğrencilerin ve öğretmenlerin bu ülkeye emanet olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, "Bizim çocuklarımıza ve okullarımıza kendi okullarınızdan ve çocuklarınızdan farklı bakmadığınıza eminiz. İnşallah, bu mutabakat zaptı bu tür ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak." dedi.

Türkiye'de eğitim alanında yapılan çalışmaları da mevkidaşıyla paylaşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmen yetiştirme süreci, eğitim teknolojileri ve yapay zeka alanında yürütülen diğer çalışmalara da değindi.

Türkiye'nin, "Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023" sonuçlarına göre, 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleştiğini belirten Tekin, özellikle hem teknik altyapı hem de teknolojinin yoğun kullanılması için çalışıldığını aktardı.

"Bu tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasından mutlu oluruz"

Bakan Tekin, El-Benyan'ı haziran ayında Türkiye'de yapılması planlanan Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 20 yılda eğitim alanında büyük gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın 52 ülkede uluslararası diploma programları yürüttüğünü ve yüz binlerce öğrenciye nitelikli eğitim sunduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki işbirliklerinin güçlenmesini coğrafyadaki gelişmelere karşı değerli bulduklarını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında yürüttüğümüz işbirlikleri, iki ülkenin genç nesillerinin daha donanımlı ve bilinçli yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasından mutlu oluruz. Geleceğe yönelik planladığımız projeler ve ortak çalışmalar sayesinde, eğitimde kalite ve erişim konularında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, Suudi Arabistan ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz."

"Mutabakat zaptını hızlandırmak için büyük bir çaba içindeyiz"

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı El-Benyan ise daveti kabul eden Bakan Tekin'i ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasında eğitim alanında hazırlanan mutabakat zaptının hayata geçirilmesini umduklarını dile getiren El-Benyan, Türkiye ile eğitim işbirliklerini genişletmek istediklerini belirtti.

İki ülkenin gündeminde bulunan mutabakat zaptının hızlandırılması konusunda gereken her şeyi yapacaklarını söyleyen El-Benyan, "Mutabakat zaptını hızlandırmak konusunda büyük bir çaba harcamaktayız. Suudi Arabistan Hükümeti ve Eğitim Bakanlığı olarak Türk okullarına her zaman destekte bulunacağız ve bundan da büyük bir memnuniyet duymaktayız." diye konuştu.

Bakan El-Benyan, Bakan Yusuf Tekin'i Suudi Arabistan'da nisan ayında insan kaynakları alanında düzenlenecek fuara davet etti.