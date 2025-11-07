Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa ve Balıkesir'deki Okulları Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bursa ve Balıkesir'deki Okulları Ziyaret Etti
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'nın Karacabey ve Balıkesir'in Havran ilçesinde ortaokul ziyaretlerinde bulunarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin ve öğrencilerin memnuniyetini dinleyerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa ve Balıkesir'de iki ortaokulu ziyaret ederek, ara tatile giren öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, İstanbul'dan bir başka programa katılmak üzere Balıkesir'e giderken, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 14 Eylül Ortaokuluna sürpriz bir ziyarette bulundu.

Tekin, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne geçişle ilgili öğretmenlerin memnuniyetlerini dinledi.

Öte yandan öğretmenler, 14 Eylül Ortaokulu olarak "zilsiz okul" uygulamasına geçtiklerini ve çok olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, bu kararın alınmasından dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, ara tatile başlayan öğrencilerle de sohbet etti ve ziyaretin sonunda öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

Karacabey'deki ziyaretinin ardından Balıkesir'e geçen Tekin, Havran ilçesinde de Sekizeylül Ortaokulunu ziyaret etti. Tekin, öğrencilerle sohbet etti, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

"Öğrencilerimizin neşesi, sevinci ve enerjileri görülmeye değer"

Açıklamada, ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Tekin, şunları kaydetti:

"Karacabey 14 Eylül Ortaokulumuza habersiz bir ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle hasbihal ettik, bizlere yönelttikleri soruları cevapladık, değerli öğretmenlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Bizleri okullarında büyük bir heyecanla karşılayan öğrencilerimizin neşesi, sevinci ve enerjileri görülmeye değer. Eğitim ailesi olarak tüm çabamız, öğrencilerimizin sağlıklı ve şahsiyet sahibi bireyler olarak geleceğe en mücehhez şekilde hazırlanmalarıdır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Havran Sekizeylül Ortaokulu ziyaretinde de öğrencilerin sorularını yanıtladığını, çalışmalar hakkında bilgi aldığını ve öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Öğretmenlere ve öğrencilere iyi tatiller dileyen Tekin, "Türkiye Yüzyılı'nın şafağında kendini yeni neslin inşasına adamış, aziz milletimizin bizlere emaneti olan evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye gayret eden tüm öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin en büyük gücüdür. Bakanlık olarak istişare kültürüyle şekillenen eğitim anlayışımızla evlatlarımızı geleceğe birlikte hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Okul ziyaretlerinin ardından Havran'da esnaf ziyaretleri de yapan Tekin, vatandaşlarla çay içti. Bakan Tekin, Havran Belediyesince "Gazze'ye Yardım" kermesinin düzenlendiği hayır çarşısını da gezdi.

