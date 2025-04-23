23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne önemli mesajlar yazdı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin, 81 ilden Ankara'ya gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyetle birlikte, Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Tekin, mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitim ailemizle huzurunuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler; çocuklarımızı demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak; çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere aklıselim, kalbi selim, fikri selim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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