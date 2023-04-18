Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da cemevini ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gerçekten bu coğrafya gönül coğrafyası olduysa burada Hacı Bektaş-ı Veli'nin çok büyük emeği var. Hacı Bayram Veli'nin çok büyük emeği var, Hazreti Mevlana'nın çok büyük emeği var, Yunus Emre'nin çok büyük emeği var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gerçekten bu coğrafya gönül coğrafyası olduysa burada Hacı Bektaş-ı Veli'nin çok büyük emeği var. Hacı Bayram Veli'nin çok büyük emeği var, Hazreti Mevlana'nın çok büyük emeği var, Yunus Emre'nin çok büyük emeği var." dedi.

Özer, Gürgentepe ilçesindeki Ağızlar Merkez Cemevi'ni ziyaret ederek, burada yetkililerle görüştü.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilen Özer, ziyaret sonrası gazetecilere, cemevinin çevre düzenlemesine, boya, badana ve tefrişata ihtiyacı olduğunu belirterek, bu hafta içerisinde tüm bunların yapılacağını söyledi.

Gürgentepe'de esnaf ziyareti sırasında ilçede bir öğretmenevi ihtiyacı olduğunun dile getirildiğini aktaran Özer, "Öğretmenevi yatırımını hemen verdik, inşallah 50 yataklı öğretmenevi yatırımını Gürgentepe'ye kazandıracağız." diye konuştu.

Özer, çim saha ihtiyacının da giderileceğini ifade ederek, bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Gürgentepe'de önem verdikleri en önemli hususun doğal gaz olduğunun altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Doğal gaz, ön ilçeye, bir sonraki ilçeye geçmiş ama bu ortada Gürgentepe ile ilgili sıkıntı var, inşallah bu akşam etraflı bir şekilde, yetkililer ile zaten ön görüşme yapmıştık, kapsamlı bir görüşme yapacağız, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da görüşeceğiz. İnşallah buranın mağduriyetini de hızlı bir şekilde gidermek için çaba sarf edeceğiz."

Bakan Özer, Gürgentepe'si Fatsa'sı, Ünye'si ve tüm ilçeleriyle Ordu'nun bir bütün olduğunu belirterek, "Onun için nasıl Alevisi, Sünnisi hiçbir ayrım yapmıyorsak, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde binlerce yıl bu coğrafyada yaşamışsak aynı şey, ilçelerin merkeze uzaklığı, yakınlığı, hizmet almasını engelleyen bir unsur hiçbir zaman olamaz. Onun için elimizden geldiği kadar, güç yetirdiğimiz kadar Gürgentepe'nin imkanlarını artırmak için gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren Özer, "Gerçekten bu coğrafya gönül coğrafyası olduysa burada Hacı Bektaş-ı Veli'nin çok büyük emeği var. Hacı Bayram Veli'nin çok büyük emeği var, Hazreti Mevlana'nın çok büyük emeği var, Yunus Emre'nin çok büyük emeği var." dedi.

Özer, bu coğrafyanın 'diğerinin derdiyle dertlenmenin' coğrafyası olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer ülkelerde genelde diğerinin derdi çok önemsenmez ama bizim coğrafyamızda, işte bu gönül coğrafyası yapan bilge insanlar nedeniyle diğerlerinin derdini çözmek en büyük erdemdir. Biz de halkımıza hizmet etmekten, sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk, onur duyacağız."