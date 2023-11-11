Milletvekilleri Çankırı ve Osmanağaoğlu, Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kemalpaşa'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kemalpaşa MHP İlçe Teşkilatı ev sahipliğinde Nazarköy'deki bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Ceyda Bölünmez Çankırı, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, evladını kaybetmenin bir anne ve babanın bu dünyadaki belki de en zor, en ağır imtihanlarından birisi olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir anne olduğunu belirten Çankırı, "Ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş bir babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Allah hiç kimseye, hiç bir anne-babaya evlat acısı yaşatmasın diliyorum. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarımıza sabrı cemil ihsan eylesin." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da şehit aileleriyle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Şehitlik makamının çok önemli olduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü siz evlat acısına rağmen 'vatan sağ olsun' diyebilen, canınızdan can kopmasına rağmen şehit evlatlarının vakur duruşunu bu dünyada da gösterebilen kıymetlilerimizsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biliyoruz ki; 100. yılını kutladığımız göz bebeğimiz Cumhuriyet'imiz bugünlere; şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların ağzı dualı ailelerinin dirayeti sayesinde gelmiştir."

Program sonunda şehit ailelerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Gazi Tuncay Kılıç ile Kemalpaşa'da yaşayan gaziler ve şehit aileleri katıldı.