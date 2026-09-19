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Milletvekili Aksal üniversiteyi ziyaret etti, İpsala'ya süpürge aracı verildi

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Milletvekili Aksal üniversiteyi ziyaret etti, İpsala'ya süpürge aracı verildi
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Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler'i ziyaret etti. İpsala Belediyesine hibe süpürge aracı kazandırıldı; Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede üniversitenin çalışmaları, bölgesel kalkınmadaki rolü ve geleceğe yönelik stratejik projeleri ele alındı.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.

İpsala Belediyesine hibe yoluyla süpürge aracı kazandırıldı

İpsala Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle hibe yoluyla yeni süpürge aracı kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni araç için kurban kesildi. Programa İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Belediye Meclisi üyeleri, ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni süpürge aracının ilçenin temizlik hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geldi, pazar esnafına hayırlı ve bereketli işler diledi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Geldi, ziyaret kapsamında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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