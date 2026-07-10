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MHP Tuşba İlçe Başkanlığında Necmettin Yalçın yeniden başkan seçildi

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MHP Tuşba İlçe Başkanlığı olağan kongresinde mevcut başkan Necmettin Yalçın, yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongreye Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tuşba İlçe Başkanlığının olağan kongresi gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede faaliyet ve mali raporlar görüşülüp kabul edildi. Ardından yapılan seçimde mevcut başkan Necmettin Yalçın, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Yalçın, kendisine destek veren delegelere ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, MHP'nin ilkeleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kongreye MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
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