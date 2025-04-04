MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında mezarını ziyaret etti.

66 GÜN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında düzenlenen anma törenine katılarak 66 gün sonra ilk kez görüntü verdi.

HAYLİ ZAYIFLADIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Partililer tarafından etten bir koridorun arasından Türkeş'in kabrine ilerleyen Bahçeli, gazetecilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunlarının etkisiyle hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

"HAY MAŞALLAH" NİDALARIYLA YOLCU EDİLDİ

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından "Hay maşallah" nidalarıyla yolcu edildi. Ameliyatı sonrası kamera önüne çıkmayan ve faaliyetlerini konutundan telefon aracılığıyla sürdüren Bahçeli'nin bu sabah MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarı başında gerçekleşen anmaya katılacağı basına yansımıştı. Ancak Bahçeli anmaya katılmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı. Partiden 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.