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MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

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Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. 66 gün sonra kameralar tarafından ilk kez görüntülenen Bahçeli'nin bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında mezarını ziyaret etti.

66 GÜN SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında düzenlenen anma törenine katılarak 66 gün sonra ilk kez görüntü verdi.

MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

HAYLİ ZAYIFLADIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Partililer tarafından etten bir koridorun arasından Türkeş'in kabrine ilerleyen Bahçeli, gazetecilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunlarının etkisiyle hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

"HAY MAŞALLAH" NİDALARIYLA YOLCU EDİLDİ

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli, partililer tarafından "Hay maşallah" nidalarıyla yolcu edildi. Ameliyatı sonrası kamera önüne çıkmayan ve faaliyetlerini konutundan telefon aracılığıyla sürdüren Bahçeli'nin bu sabah MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarı başında gerçekleşen anmaya katılacağı basına yansımıştı. Ancak Bahçeli anmaya katılmamıştı.

MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı. Partiden 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıGürsel:

Allah Taala bütün vatan hainlerine ömrünü alıp bahçeli’ye versin inşallah.

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Haber Yorumlarızwktnktmgp:

Rabbim sağlıklı uzun ömür versin. daha çok iş var

Yorum Beğen78
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Haber Yorumlarıtayfunmelih06:

Tamam dublör

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıCece Cece:

görüntülenmemiş görmüyoruz

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Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıhd9pxsp8pq:

Gerçekmi

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumları7kpphhxxhs:

ne oldu lan got ler hani ölmüştü adam :)

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıJls Kdld:

Robot o

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMr Camel:

60 yaş sonrası siyasi parti vekıllık olmaması lazım adam mezarlık hayatı yaşıyor hala siyaset de faydası da yok

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Yürümekte bile zolanan bir adamın T.C. Devleti yönetimine NE FAYDASI OLABİLİR ?.......

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Haber Yorumlarısiskentli gezgin:

Gerçek devlet adamı, o olmasaydı ülkenin hali çok kötü olurdu, rabbim uzun ömür versin, ileride yerine gelebilecek kişiyi de işaret etmeli teşkilata tanıtıp sevdirmeli devletin çizgisinde bir genel başkan hazirlamalı

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