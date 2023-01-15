MHP'li meclis üyesi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti! Bahçeli'den taziye ziyareti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın ağabeyi Erdoğan Yıldırım hayatını kaybetti. Aynı zamanda Kızılcahamam ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin MHP'li üyesi olan Erdoğan Yıldırım'ın vefatını öğrenen MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Kızılcahamam ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin MHP'li üyesi Erdoğan Yıldırım, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın da ağabeyi olan Erdoğan Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazı ile ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
BAHÇELİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'yi, Erdoğan Yıldırım'ın kardeşi Yaşar Yıldırım karşıladı.