MHP'li Arzu Erdem, Esenyurt Belediyesi'nin Düzenlediği Festivalde, Polis Eşliğinde Sahneyi Bastı: 'Azdan Az, Çoktan Çok'

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği Platformu’nun birlikte düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nde konuşma yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle beraberindekilerle birlikte ve polis eşliğinde sahneyi bastı. Erdem, “Geldiğim bu etkinlikte ne yazık ki Esenyurtlulara selamlama konuşmamın yapılmaması için ilgili belediye başkanı ve güvenlik görevlileri tarafından her yöntem kullanıldı. Biz de diyoruz ki; azdan az, çoktan çok… Biz konuşuruz. Biz, gerekli cevabı veririz” dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği Platformu'nun birlikte düzenlediği 'Kardeş Kültürler Festivali'nde konuşma yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle beraberindekilerle birlikte ve polis eşliğinde sahneyi bastı. Erdem, "Geldiğim bu etkinlikte ne yazık ki Esenyurtlulara selamlama konuşmamın yapılmaması için ilgili belediye başkanı ve güvenlik görevlileri tarafından her yöntem kullanıldı. Biz de diyoruz ki; azdan az, çoktan çok… Biz konuşuruz. Biz, gerekli cevabı veririz" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin İl Dernekler Birliği Platformu'yla birlikte düzenlediği 'Kardeş Kültürler Festivali', dün Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Esenyurt'ta ilk kez yapılan festivalin ilk gününde sergilenen halk oyunları gösterisinin ardından sanatçı Kubat sahne aldı.

ÇEVİK KUVVET POLİSİ 2 BELEDİYE PERSONELİNİ GÖZALTINA ALDI

Edinilen bilgiye göre; MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ilçeyi tanıtan filmin gösterildiği sırada sahneye çıkarak bir konuşma yapmak istedi. Erdem ve yanındakilerle belediye personeli arasında arbede yaşandı. Sahneye çıkan Arzu Erdem, mikrofon açık olmadığı için konuşma yapamadan sahneden indi. Olayın ardından sahnenin etrafını kapatan çevik kuvvet, iki belediye personelini gözaltına aldı.

Arzu Erdem'in yanındaki grup, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un aracına saldırdı. Başkan Bozkurt'un aracına saldıran guruba çevik kuvvet polisi herhangi bir müdahalede bulunmadı. Başkan Bozkurt'un alandan ayrılmasının ardından grup, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na da saldırdı.

POLİS EŞLİĞİNDE SAHNEYİ BASTI: "AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK…"

Arzu Erdem, daha sonra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte konser alanına girdi. Erdem ve beraberindekiler girmeden önce polisin alanda önlem alması dikkat çekti. Erdem'le birlikte alana giren ve elleriyle Bozkurt işareti yapan grup, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" ve "Ülkücü hareket engellenemez" sloganları attı.

Polis eşliğinde ve Kaymakam Karagül'le birlikte sahneye çıkan Arzu Erdem, megafonla kalabalığa hitap etti. Erdem, şunları söyledi:

"Ben, MHP İstanbul Milletvekili olarak, burada bulunan 40 derneğimizin etkinliğine geldim. Geldiğim bu etkinlikte ne yazık ki Esenyurtlulara selamlama konuşmamın yapılmaması için ilgili belediye başkanı ve güvenlik görevlileri tarafından her yöntem kullanıldı.

Biz de diyoruz ki; azdan az, çoktan çok… Biz konuşuruz. Biz, gerekli cevabı veririz. Biz, şu an burada devletimizi temsil ediyoruz. Esenyurt sahipsiz değildir."