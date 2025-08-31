MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İstanbul'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "İstanbul'da bir rüşvet, yolsuzluk tezgahı kurulmuş. Vatandaşın, devletin kaynakları, birilerinin cebine gitmiş. İhalelerden alınan komisyonlar, birilerini zenginleştirmiş. Kameralar, bantla kapatılıyor. Reva mı bu? Baklava kutularında rüşvet paraları gidip geliyor, reva mı bu?" dedi.

Yönter, Beykoz'daki İstanbul Kuş Cenneti'nde muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yönter, muhtarların sorunlarını gayet iyi bildiklerini ve bu sorunları çözmek için ellerini taşın altına koyduklarını, Cumhur İttifakı'nın müessir bir gücü olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nda laf olmadığını, icraat olduğunu belirten Yönter, "İstanbul'un çalınan yılları var şu anda. Heba olan, geride kalan yaklaşık 5-6 yıllık bir dilimi var. İstanbul'da şu anda Beykoz'un Kavacık Mahallesi'nin bir sorunu mu konuşuluyor yoksa o belediyedeki hırsızlık, bu belediyedeki rüşvet mi konuşuluyor? Yazık günah değil mi?" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konulara cevap vermesi gerektiğini kaydeden Yönter, şunları kaydetti:

"Haysiyeti varsa, siyasi ahlakı varsa şu anda Türkiye'nin sırtına binen bu yolsuzluk tufanını, bu yolsuzluk ağırlığını kaldırır mı? Yüzleşmesi lazım, millete çıkıp özür dilemesi lazım. Beykoz'da, diğer yerlerde yaşananlardan hangi birimiz hicap duymuyoruz? Biz milletin kesesine, devletin kasasına el uzatan, musallat olan rüşvetçileri, hırsızları affedecek miyiz? Bunun partisi, ideolojisi, siyaseti olur mu? Yazık günah değil mi? İnsanlarımız asgari ücretle zar zor geçiniyor. Emeklilerimiz hayat mücadelesi veriyor. Pazardan artık gramla alışveriş yapanlar bile var, doğrudur. Hayat pahalılığı bir realite, enflasyon düşüyor, hayat pahalılığının da inşallah Cumhur İttifakı olarak üstesinden geleceğiz."

Yönter, "İstanbul'da bir rüşvet, yolsuzluk tezgahı kurulmuş. Vatandaşın, devletin kaynakları, birilerinin cebine gitmiş. İhalelerden alınan komisyonlar, birilerini zenginleştirmiş. Kameralar, bantla kapatılıyor. Reva mı bu? Baklava kutularında rüşvet paraları gidip geliyor, reva mı bu? Biz bu çalınan paralarla Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nin niye sorununu çözmüyoruz? Yazık günah değil mi? Neden? İBB Başkanı, İstanbul'dan başka her şeyi düşünmüş. İstanbul'dan başka her türlü çevreye hizmet etmiş." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret ettiğini dile getiren Yönter, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer hukukçularımız, yargı mensupları, sadece görevlerini yapıyor. Devletin malına göz koyan, haramzadelerin gözünü oymak için mücadele ediyorlar. Bunun yolu hukuk, adalet." dedi.

"Türkiye'mizin önü aydınlıktır"

Yönter, Cumhur İttifakı olarak yeni yüzyıla mühür vuracaklarını, adım adım Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceklerini vurguladı.

Beykoz'a yapılması gereken hizmetlerin yapılmadığını, bunun yerine ihalelerden alınan komisyonlarla "ekosistem" diye bir sistem olduğunu belirten Yönter, milletin hırsızlardan ve rüşvetçilerden hesap sorulmasını istediğini dile getirdi.

Yönter, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye, milletimizin hemen hemen tamamının desteklediği, hiçbir pazarlığın, tavizin, teslimiyetin, gizli kapaklı ilişkilerin olmadığı, şeffaf ve samimi bir şekilde sürdürülen, Türkiye'nin de kamburlarından kurtulacak bir süreç olarak şu anda tarihe geçmiştir. Terör örgütünün bir an evvel silahları tamamıyla teslim etmesi veya yakması, lağvedilen örgütle ilgili gerekli adımların, çalışmaların yapılması, Suriye'deki sorunların bir an evvel çözülmesi, iç cephemizi daha da güçlendirecektir. Türkiye'mizin önü aydınlıktır. Hepinizden istirham ediyorum. Umutlu olun, hepiniz bize güvenin. Biz size çünkü güveniyoruz, inanıyoruz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz."

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta da yaptığı konuşmada, muhtarlar olarak Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirterek, "Biz muhtarız, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bireyleriyiz. Bütün renkleriyle beraber bu süreci desteklemek zorundayız. Kandan beslenmek bize yakışmaz, kaostan beslenmek bize yakışmaz. Gelecek olan yeni asra bu milleti taşımak zorundayız." şeklinde konuştu.

İBB'nin İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı kaldırmasına tepki

Beykoz'un sorunlarını dile getiren Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Cengizhan Turaman da, İBB'nin İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı kaldırmasına tepki gösterdi.

Feribot seferleriyle ilgili Beykoz ve Sarıyer muhtarları olarak İBB yetkilileriyle defalarca görüştüklerini anlatan Turaman, "Beykoz ve Sarıyer halkının ulaşımdan zaten mağdur olduğunu, tek taşımacılığımızın kara yolu olduğunu, ulaşımın hızlandırılması gerektiğini ifade etmemize rağmen arabalı vapurumuzu elimizden aldılar. Sanki Beykoz'a ve Sarıyer'e bir fatura kesiliyormuş gibi de bir algı var. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum." dedi.

Turaman, okulların açılmasıyla beraber bölgedeki trafiğin felç olacağını belirtti.

Programda konuşan Fatih Mahallesi Muhtarı Recep Baltacı da, Beykoz Cumhuriyet Caddesi'ndeki keskin viraj nedeniyle trafik kazalarının yaşandığını ve bu yüzden virajın tıraşlanmasını talep etti.

Bunun üzerine Yönter, cep telefonuyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı arayarak muhtarın talebini iletti.

Talebi dinleyen Bakan Yumaklı, bu sorunun çözüleceğini ifade etti.

Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi ziyareti

Yönter, programın ardından av sezonunun açılacak olması dolayısıyla Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tamer Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Üstün ve Orhan Türker ile görüşen Yönter, av sezonunun açılmasının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra kurban kesildi ve dua okundu.