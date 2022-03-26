MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Silivri'de "Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

SİLİVRİ, İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Aksu, "Dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler yaşanırken bugünkü yönetimiyle CHP, kuruluşunu inkar eden, Cumhuriyet'imizin temel ilkelerinden uzaklaşan, milli politikaları tamamen terk eden bir yapıya dönüşmüştür." dedi.

Aksu, partisince Silivri'de düzenlenen "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son iki yıldır ekonomik ve sosyal hayattaki gelişmelerin Covid-19 salgınının seyrine bağlı olarak şekillendiğini söyledi. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı demokratik siyasi istikrar, etkin icra ve güçlü meclis sayesinde diğer ülkelerden pozitif yönlü ayrıştığını aktaran Aksu, Türkiye'nin 2020 yılını büyüyerek kapatan iki ülkeden biri olurken, 2021'de de yüzde 11 oranında büyümeyi başardığını anlattı.

Aksu, Suriye, Irak, Afganistan, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, son olarak da Ukrayna-Rusya krizi olmak üzere yaşanan olayların bölge ülkeleriyle birlikte Türkiye'yi de yakından etkilediğini ama Türkiye'nin bu kaotik ortamda bir huzur ve güven adası olduğunu söyledi.

Artık gelişmelere yön veren, olaylar karşısında daha hızlı reaksiyon gösterebilen, hak ve menfaatlerini koruma kararlılığıyla hem diplomasinin imkanlarını hem de caydırıcı gücünü ortaya koymaktan çekinmeyen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Aksu, Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden, demokratik kazanımlarından ve uluslararası alandaki etkinliğinden rahatsızlık duyan güçlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden de rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Aksu, "Dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler yaşanırken bugünkü yönetimiyle CHP, kuruluşunu inkar eden, Cumhuriyet'imizin temel ilkelerinden uzaklaşan, milli politikaları tamamen terk eden bir yapıya dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

CHP'nin muhalefette kaldığı dönemlerde, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına öncülük eden büyük projelere karşı çıkışlarıyla hafızalara kazındığını dile getiren Aksu, CHP'nin itiraz etmediği büyük projenin neredeyse olmadığını ifade etti.

"Cumhur İttifakı ile ülkenin geleceği aydınlık"

Aksu, bugün gelinen noktada CHP'nin takip ettiği siyasetle Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle çatışan hale büründüğünü ifade ederek "CHP'nin Türkiye'nin terörle mücadelesini hukuksuz ve insan haklarına aykırı göstermek suretiyle ülke aleyhine içeride ve dışarıda kamuoyu oluşturma peşinde olduğunu" kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG'yi meşru bir yapı olarak tarif ettiğini aktaran Aksu, Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçiği şehit eden terör örgütünü "vatanını savunanlar" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Aksu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "PKK ile irtibatı nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarını görevine iade edeceğini, Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını, KHK ile atılan FETÖ mensuplarını affedeceğini" söylediğini aktardı.

Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin milli birliğini, tarihsel haklarını, toplumsal huzurunu, iç barışını, bekasını, refah ve zenginliğini temin etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Aksu, CHP'nin ise operasyonlara açık bir Türkiye hayal ettiğini dile getirdi.

Bugünkü üst yönetimi ile CHP'nin, Atatürk ilkelerinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerinden saptığını kaydeden Aksu, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkeyi ve milleti güvenli bir geleceğe taşımaya, Türkiye'yi lider ülke yapmaya kararlı ve hazırlıklı olduklarını, Cumhur İttifakı ile de ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu söyledi.

Toplantıya, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Zeki Anıt, İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.