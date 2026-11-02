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MHP Edirne İl Yönetimi ve Havsa İlçe Başkanlığı, Kaymakam Aksoy'u ziyaret etti

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MHP Edirne İl Yönetimi ve Havsa İlçe Başkanlığı, Kaymakam Aksoy'u ziyaret etti
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MHP Edirne İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Havsa İlçe Başkanlığı üyeleri, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette Aksoy'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edilerek görevinde başarılar dilendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Havsa İlçe Başkanlığı üyeleri, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy'u ziyaret etti.

MHP Edirne İl Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, il yönetim kurulu üyeleri ve Havsa İlçe Başkanlığı temsilcileri, Kaymakam Aksoy ile bir araya geldi.

Ziyarette, Kaymakam Aksoy'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edilerek görevinde başarılar dilendi.

Lalapaşa spor'a belediyeden ulaşım ve yemek desteği

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Lalapaşa spor'un sezon boyunca ulaşım ve yemek giderlerinin belediye tarafından karşılanacağını bildirdi.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa spor Kulüp Başkanı Emre Tezcan ve Teknik Direktör Yaşar Kaya, takımın aldığı galibiyetin ardından Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi makamında ziyaret etti.

Geldi, sezona galibiyetle başlayan takımı tebrik ederek futbolculara, teknik heyete ve yönetime başarı diledi.

Belediyenin imkanları doğrultusunda takıma destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Geldi, sezon boyunca ulaşım ve yemek giderlerinin belediye tarafından karşılanacağını, şampiyonluğa ulaşılması halinde futbolculara prim verileceğini kaydetti.

Edirne'de öğrencilere yönelik spor etkinliği düzenlendi

Edirne'de Spora İlk Adım Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik uygulama çalışması gerçekleştirildi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileriyle Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen çalışmada öğrenciler sporla tanıştı.

Etkinlikte öğrencilerin hareket becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapıldı.

Kaynak: AA
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