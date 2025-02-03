MHP'den parti teşkilatlarına eğitim

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, "Artık dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı'dır. Birlik olduğumuzda bunun önüne kimse engel çıkaramaz." dedi.

Topçu, MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye'deki gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgesel ve küresel tehlikeler karşısında birlikte olmanın önemine değinen Topçu, "Bölgesel ve küresel tehlikeler karşısında bir olmanın, biz olmanın, beraber yaşamanın ahlaki, kültürel ve tarihsel mirasını güvenceye almanın kaçınılmaz mesuliyet ve mecburiyeti önümüzdedir." dedi.

Topçu, ortaya çıkan yeni ve büyük değişim rüzgarlarının etkisiyle soğuk savaş döneminin iki kutuplu dünyasından çok kutuplu yeni dönemine geçildiğini belirterek, dünyanın içinde bulunduğu durumun uyandırdığı derin endişelerin Türkiye'yi daha insani, daha medeni ve daha adil yeni bir gelecek hikayesi yazmaya mecbur bıraktığını ifade etti.

Dünyada hızlı bir şekilde olumlu ve olumsuz anlamda, ekonomik, siyasi, bilim ve teknoloji gibi alanlarda değişimler yaşandığını dile getiren Topçu, değişimin etkilerinin yaşamın tüm alanlarında görüldüğünü söyledi.

Topçu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türk milletinin hükmü şahsiyetini pekiştirmenin, bölgesel ve küresel tehlikeler karşısında bir olmanın, biz olmanın, beraber yaşamanın ahlaki, kültürel ve tarihsel mirasını güvenceye almanın kaçınılmaz mesuliyet ve mecburiyeti önümüzdedir" ifadesini anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada bu mecburiyet ve mesuliyetin sorumluluğuyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin köklü teşkilat geleneğini daha da kuvvetlendirmek, davamızı geleceğe sağlam adımlarla taşımak ve partimizin vizyonu bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koymak ve yüzyıla Türk mührünü vurmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bizler, sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda Türk milletinin var olma mücadelesini omuzlarında taşıyan, tarihi sorumlulukları bulunan bir davanın neferleriyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Anadolu coğrafyasına mühür vuran milletimizin demografik özelliklerinin, sosyal ve kültürel dokusunun korunması gerektiğine inanıyoruz ve bu inançla gelecek nesillere güçlü bir vatan, kenetlenmiş güçlü bir millet, Türk yüzyılına mührünü vuracak bir devlet bırakmak için çabalıyoruz. Zaman Türkiye ve Türk milleti zamanıdır. Zemin ise Türk milletinin meşru ve hukuki bir direniş hattı olan Misak-ı Milli'nin son sınır hattıdır."

"Artık dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı'dır"

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Topçu, "İstikbalin yol haritasını eğitimle birlikte pekiştirmek için gün bugündür! Birlik olmadan dirlik olmaz, dirlik olmadan da geleceğe hep birlikte yürüyemeyiz!" dedi.

Topçu, Türkiye'nin bugün küresel dünyanın gerçekliği olan bölgesel ve küresel tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak biz biliyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, hiçbir güç bizleri yıkamaz! Bizler, Türk milletinin birlik harcını atan bir siyasi hareketiz. Barışın ve huzurun teminatıyız. Barış, sadece bir kelime değil, milletimizin yüzyıllardır özlemini çektiği bir hayat tarzıdır. Barışla herkes kazanır, çünkü barış, milletimizin harcı olup, devletimizin bekasını ve aydınlık geleceğimizi temsil eder. Terörle mücadelede dünden daha kararlıyız.

Bugün bizlere düşen en büyük görev, ülkemizi iç ve dış tehditlerden korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak ve Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımaktır. Artık dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı'dır. Birlik olduğumuzda bunun önüne kimse engel çıkaramaz. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke sürdürmeme azmindeyiz. Türk milletini bütün fertlerini tümüyle ön şartsız kucaklaşıp huzurlu, umutlu, müreffeh, şiddetsiz ve terörsüz bir Türk Yüzyılı'nın temelini atıp el birliğiyle inşa etme hedefindeyiz."

Geleceğin tarihinin öznesinin Türkiye olması gerektiğini ifade eden Topçu, "Türkiye için artık yeni pencere açılmış ve Türk ve Türkiye Yüzyılı o pencereden görünür hale gelmiştir. Artık bu yüzyılda Türk tarihinin, coğrafyasının, medeniyetinin küresel düzeni etkileyeceği Türk vizyonu doğumunu gerçekleştirmektedir." görüşünü dile getirdi.

Topçu, MHP'nin Türkiye'yi yönetmeye ve her daim elini değil, bedenini taşın altına koymaya talip olduğunu belirterek, parti teşkilatlarına şöyle seslendi:

"Ayrışmadan uzlaşmak, yönetimde kaynaşmak için gün bugündür. Biz, parçalanmaya, bölünmeye değil, birleşmeye inanıyoruz. Biz, kardeşlik hukukunu esas alan bir hareketiz! Ne olursa olsun, kardeşliğimizi, birliğimizi bozacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız."

Artık terörizmin çeşitlendiğine ve şekil değiştirdiğine işaret eden Topçu, ekonomik, siyasal ve kültürel terörizmin son dönemde oldukça alan kazandığını ve devletlerarası rekabet ilişkilerini belirleyerek etkili olduğunu kaydetti.

Artık 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' vizyonunu gerçeğe dönüştürme ve kararlılık ile hareket etme zamanının geldiğinin altını çizen Topçu, "Terörsüz Türkiye Yüzyılı adımı, bahsi geçen nefes kesici hamlelerin en başında yer alıyor. Sadece sınır ötesinde değil sınırlarımızın içinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çağrısı Türkiye'deki siyasi tarihi değiştirmiş ve küresel siyasetin yeniden şekillenmesinde nirengi noktası oluşturmuştur. Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla yönetilmesi ve bunun için doğru politikaların uygulanması temel hedefler arasında olup, Türkiye, küresel ittifaklar, güç yayılımı, barış ve güvenliğin yayılımı, istikrarı siyasallaştırmak ve uluslararasılaştırmak, kaosun kargaşanın alanını daraltmak ve huzuru sağlamak için artık hazırdır." değerlendirmesini yaptı.

Topçu, terörün bitmesinin sadece Türkiye için değil tüm bölge için huzur ve güven ortamının teminatı olduğunu vurguladı.

Eğitim programı 21 Şubat'a kadar devam edecek

Eğitim programı 21 Şubat'a kadar devam edecek. Katılımcılar MHP tarihi ve politikaları, milliyetçilik, temel iletişim, seçmen analizi ve ikna politikaları derslerini alacak. Eğitimlere 2 bin 100 il, ilçe başkanı, il yönetim kurulu üyesi katılacak.

Programın bitiminde düzenlenecek törende, tüm katılımcılara sertifika verilecek.