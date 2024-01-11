MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
MHP, yerel seçimlere ilişkin 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere 55 adayın daha ismini açıkladı. Tokat'ta "Efsane Vali" olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi.
Mhp'nin 31 Mart seçimlerde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7'si ilçe olmak üzere 55 adayı daha belli oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik" olarak yazılı açıklama yaptı. Böylece Mhp'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye Başkan adayı daha kesinleşti.
8 İLDE DAHA MHP'NİN ADAYI BELLİ OLDU
- Afyonkarahisar - Sezer Küçükyurt
- Aksaray - İrfan Çıtak
- Bolu - İlhan Durak
- Gümüşhane - Vedat Soner Başer
- Kırıkkale - Harun Ulusoy
- Kırklareli - Derya Bulut
- Sivas - Reha Kars
- Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
Mhp, dün de 14 ilin adayını açıklamıştı:
- Manisa - Cengiz Ergün
- Mersin - Serdar Soydan
- Amasya - Bayram Çelik
- Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
- Bayburt - Hükmü Pekmezci
- Çankırı - İsmail Hakkı Esen
- Erzincan - Bekir Aksun
- Karabük - Rafet Vergili
- Karaman - Savaş Kalaycı
- Kastamonu - Yüksek Aydın
- Kütahya - Alim Işık
- Nevşehir - Adnan Doğu
- Niğde - Hamdi Doğan
- Osmaniye - İbrahim Çenet
EFSANE VALİ'NİN OĞLU TOKAT'TAN ADAY GÖSTERİLDİ
Milliyetçi Hareket Partisi, Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. Mhp'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı, Tokat'ta da görev yapan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.