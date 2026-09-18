Haberler

MGM: Yurt genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM: Yurt genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor
Güncelleme:
+114 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminine göre, bugün Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış; rüzgarın da Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminine göre, bugün Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış; rüzgarın da Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

MGM'nin son tahminine göre, bugün Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış, rüzgarın da Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın

Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Erdoğan'a skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

Piyasalarda neler oluyor? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı