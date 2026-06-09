MGK'den 'Milli Güvenlik Konferansları' ile tecrübe aktarımı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş, "Genel Sekreterliğimizde her yıl düzenli olarak üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, icranın içinde, meselelerin merkezinde ve kurumların karar alma mekanizmalarında görev yapan sayın bakanlarımız, başkanlarımız ve üst düzey görevlilerimizin takdimleri vesilesiyle uzun yılların ürünü olan tecrübe ve birikimi, somut meseleler ve vakalar üzerinden yönetici kadrolarımıza aktaracağız." dedi.

Memiş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yeniden yapılandırılan MGK Genel Sekreterliği'nin yeni teşkilatlanma felsefesine uygun şekilde, iç ve dış güvenlik, savunma planlaması konularına odaklandığını belirten Memiş, Sekreterliğin, milli güvenliğe ilişkin meselelere çözüm önerileri geliştirmek, kurumlar arası koordinasyona katkı sunmakla vazifelendirildiğini söyledi.

Devletin milli güvenlik siyasetinin, bakanlıkların ve kurumların üst düzey yöneticilerine aktarılması için planlanan konferansların icrasının MGK Genel Sekreterliğine tevdi edildiğini dile getiren Memiş, "Bu kritik vazifeyi yerine getirirken tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesiyle dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür prensibi çerçevesinde, Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle oluşturduğumuz güvenlik yaklaşımımızı ve milli siyasetimizi en güncel meseleler üzerinden yönetici kadrolarımıza aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Memiş, Türkiye'nin uzun yıllardır terörün her türlüsü ile mücadele ettiğini anımsatarak, "Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimleriyle hendek terörünün ardından tüm dünyayı sarsan pandemi ve asrın felaketi 6 Şubat depremleri gibi sınamaları, zatı devletlerinin riyaseti, milletimizin feraseti ve devletimizin dirayeti sayesinde başarıyla atlatmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin milli ve manevi değerleriyle güçlü aile yapısına yönelik taarruzun yanı sıra demografi, düzensiz göç, iklim değişikliği, gıda ve su güvenliği gibi iktisadi ve içtimai bakımdan ciddi ve uzun vadeli neticeler ortaya çıkarabilecek meselelerle de karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Memiş, bu durumun, devletin tüm kurumlarının katkısıyla çok boyutlu, kapsamlı ve kararlı bir mücadeleyi gerekli kıldığını vurguladı.

Uluslararası hukukun, uluslararası kurumların ve geleneksel güvenlik paradigmalarının yeni sınamalara çözüm geliştirmede yetersiz kaldığını, yeni dönemde ortaya çıkacak risk ve tehditlerden kaynaklanan mesuliyetlerin yalnızca vatan topraklarıyla sınırlı olmadığını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Uzak Asya'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada meskun ecdat mirası, mazlum milletlerin sorumluluğu da omuzlarımızdadır. Tüm bu süreçlerde, planlanan doğru yatırımlarla büyük bir atılım yapan ve dünyada örnek gösterilen savunma sanayimizin ürünü yerli ve milli silahlarımız ile teçhiz edildikçe, daha güçlü, daha bağımsız ve daha caydırıcı hale gelen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, fedakar güvenlik ve istihbarat birimlerimiz ve deneyimli hariciyemiz de başlıca dayanaklarımızı teşkil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım devletimizi muhtelif kademelerinde görev yapan kamu görevlileri olarak milli güvenliğimize ilişkin meselelerle iştigal etmenin ağır mesuliyetini taşımaktayız. Şanlı tarihimiz ile milli ve manevi değerlerimizden aldığımız gücün yanı sıra devletimizin günden güne artan imkan ve kabiliyetleriyle 81 ilimizin tamamına ulaşan kapsamlı kamu yatırımlarımızın sunduğu elverişli sosyoekonomik ortam, zatı devletlerinin engin tecrübesi ve liderliğinde geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır."

"Tecrübe ve birikimi yönetici kadrolarımıza aktaracağız"

Memiş, planlanan milli güvenlik konferansları marifetiyle milli güvenlik siyasetini merkeze alarak, devletin güvenlik meselelerine ilişkin yaklaşımlarını yönetim kademelerinin geniş kesimlerine aktarmayı, askeri doktrinlerden dış politikaya, tabii afetlerden demografiye kadar pek çok mefhumu masaya yatırarak kapsamlı bir güvenlik resmi oluşturmayı, farklı disiplinlerden ve kurumlardan yöneticilerin kavram setlerini zenginleştirerek, milli güvenlik meselelerine ilişkin bilgilerini derinleştirmeyi, bakış açılarını genişletmeyi, nihai olarak ise kurumlar arasındaki eşgüdümü, etkileşimi ve farkındalığı daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

MGK Genel Sekreterliğinde her yıl düzenli olarak üst düzey yöneticilerin katılımıyla konferanslar düzenleneceğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Genel Sekreterliğimizde her yıl düzenli olarak üst düzey yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, icranın içinde, meselelerin merkezinde ve kurumların karar alma mekanizmalarında görev yapan sayın bakanlarımız, başkanlarımız ve üst düzey görevlilerimizin takdimleri vesilesiyle uzun yılların ürünü olan tecrübe ve birikimi, somut meseleler ve vakalar üzerinden yönetici kadrolarımıza aktaracağız.

Sayın Cumhurbaşkanım 'hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-u salah' şiarını düstur edinen devletimizin stratejik aklı tefekkür ve istişare gibi köklü geleneklerimizden de beslenerek binlerce yıldır önümüze ışık tutmaktadır. Bu melekenin kaybolmaması, daha da geliştirilmesi ve çağın koşullarına intibak ettirilmesi için devlet hizmetinde olanların yetkinliklerini mütemadiyen tahkimi büyük önem arz etmektedir."