Mevlana İdris'ten Masallar Radyo Tiyatrosu Oyunu Sahnelendi

Çocuk edebiyatının önemli temsilcilerinden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının ikinci yılında "Radyo Tiyatrosu Mevlana İdris'ten Masallar" adlı oyunla anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan ve İdris'in kaleme aldığı "Bulut Çocuk", "Tuz" ve "Behram Geri Dön" hikayalerinden oluşan oyun, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Yönetmen Nuri Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, radyo tiyatrosuna TRT Ankara Radyosu'nda başladığını, TRT İstanbul Radyosu'nda ise hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaptığını ve bu oyunu yazma fikrinin uzun bir geçmişe dayandığını dile getirdi.

"Bizim uyguladığımız bu konsept Türkiye'de tiyatro ortamında ilk defa uygulanan bir biçim"

Radyo tiyatrosunun atmosferinin kendisi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Sahnede pratiğe dökmek istiyordum. Kocaeli Şehir Tiyatrolarında bir birim kurduk ve Kocaeli Üniversitesi Radyosu'nda bunları uygulama fırsatı bulduk. Çok güzel tepkiler aldık. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Mevlana İdris'i anmayı düşündüklerini, bunu da sahnede radyo tiyatrosu formunda yapmak istediklerini söylediler. Bu benim zaten yapmak istediğim bir işti ve rahmetli Mevlana İdris aslında bu işe bir vesile oldu." dedi.

Karadeniz, şunları anlattı:

" Mevlana İdris'in üç masalını radyo tiyatrosu bağlamında nasıl üretebiliriz diye düşündüm ve masaldaki bazı anlatımları diyaloglaştırdım. Yani bir yandan masal anlatılıyor, bir yandan da diyaloglar okunuyor. Müziklerin de çoğunu canlı yapalım diye düşündük. Her ne kadar bir kısmı efekt olarak duyulsa da, sahnede canlı müzik de icra ediliyor. Bizim uyguladığımız bu konsept orijinal ve Türkiye'de tiyatro ortamında ilk defa uygulanan bir biçim ve bence bundan sonra bu form devam edecek."

"Amacımız, Mevlana İdris'in zarif kalemlerinden çıkan güzel masalları çocuklarla buluşturmak"

Sanat yönetmeni Aydın Sigalı, oyunu Mevlana İdris'in sağlığında yapmak istediklerini ancak hayata geçiremediklerini söyledi.

Projenin temel amacının, ' Mevlana İdris'in zarif kalemlerinden çıkan güzel masalları çocuklarla buluşturmak' olduğuna işaret eden Sigalı, şunları aktardı:

"Muradımız, cümleyi ön plana çıkarmak ve çocukların hayal güçlerini serbest bırakmak, kalemden çıkan harflerin çocuklardaki algısını onların kendi dünyasına teslim etmek, Mevlana İdris'i en doğru bir şekilde sunmak olacaktı ve bunun için radyo tiyatrosunun en uygun form olduğunu fark ettik. Bu ülkemizde hiç denenmiş bir iş değildi. Elbette proje teatral anlamda bir estetiği içinde barındırıyor ama bizim için esas önenli olan, bizi çocukluğumuza doğru alıp götüren eski zamanlardaki radyo tiyatrosunu da dijital çağın çocuklarına hatırlatmaktı. Bir radyonun içinde canlı çalınan ürünün nasıl oluştuğunu sahnede performans olarak göstermek, müzikleri canlı çalmak, oyuncaların karakteri seslendirirken üsluplarını çocuklarla buluşturmak gibi 'gerçeküstü' bir formu ürütmek istedik. Sanırım bunda da başarılı olduk."

"Çocukların hiç sıkılmayacağı, tam tersine onların merakını celbedecek güzel bir oyun bizi bekliyor"

Mevlana İdris'in kardeşi yazar Salih Zengin ise sahnelenen oyunda seçilen üç masalın da Mevlana İdris'in fantastik ürünleri olduğunu ifade etti.

Zengin, İdris'in masallarını tiyatro sahnesine aktarmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Çocukluğumuzda dinlediğimiz radyo tiyatrolarına götürüyor bu oyun bizi. Mevlana'nın masallarıyla, orada hayalimizde canlandırdığımız unsurların nasıl üretildiğini de bize gösteriyor. Oyun çok ağır bir hikayeyle, 'Bulut Çocuk'la başlıyor. 'Tuz'da daha şenlikli bir hal alıyor ve son olarak 'Behram Geri Dön'le tamamen fantastik ve seyirciyi içine çeken bir hal alıyor. Çocukların hiç sıkılmayacağı, tam tersine onların merakını celbedecek güzel bir oyun bizi bekliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.

Mevlana İdris'in oğulları Nedim Ali ve Emir Behram'ın seyircileri selamladığı oyun sonrası İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, tiyatro ekibine çiçek takdim etti.

İlker Sevüker'in ses tasarımını yaptığı oyunun dekor tasarımı Rona Topçuoğlu, ışık tasarımı Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy'a, müzikleri ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğretim görevlisi ve Oda Orkestrası şefi Engin Şen'e ait.

Oyunda, Senem Akman, Güliz Gençoğlu, Seçil Mutlu, Levent Muratoğlu, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin rol aldı.