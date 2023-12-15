Üye Girişi
Haberler

Meteoroloji'den 7 il için sarı ve turuncu uyarı

Güncelleme:
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Edirne'de beklenen yağışlarla ilgili turuncu ve sarı kodlu uyarı yaptı.

Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu 7 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Manisa, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, bugün (Cuma) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji 7 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale kentleri turuncu kodla uyarılırken; İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Edirne içinse sarı kodlu uyarı yayınlandı.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Meteroloji'den 7 il için sarı ve turuncu uyarı

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sağanak Yağmur Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden? CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 2023| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli ,dualı! Hayırlı cumalar ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! CUMA MESAJLARI 2023| En güzel Cuma mesajları resimli, dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En güzel Cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir? 15 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title