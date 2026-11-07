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Meteoroloji yarın Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis'te karla karışık yağmur bekliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ilk saatlerden itibaren Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekliyor. Yüksek kesimlerde kar görüleceği tahmin edilirken sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Hakkari çevreleri ile Şırnak ve Siirt'in doğu, Bitlis'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

Yağışların gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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