Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağışın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağışın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, bugünden itibaren Batı Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde bugün yapılan açıklama şöyle:

"28.04.2023 Perşembe günü Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartık çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (31-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."