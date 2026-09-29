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Meteoroloji Sinop, Kastamonu, Samsun ve Ordu'yu kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyinde, gece Samsun ve Ordu çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Yurdun kuzeyindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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