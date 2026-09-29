Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra Türk futbolunun yakından tanıdığı eski hakem Yunus Yıldırım'ın da gözaltına alınması dikkat çekti.

YUNUS YILDIRIM DA GÖZALTINDA

Uzun yıllar Süper Lig'de hakemlik yapan Yunus Yıldırım, aktif hakemlik kariyerinin ardından Merkez Hakem Kurulu'nda da görev üstlendi. Yıldırım, Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK'de Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu'nda yer almış ve 2. Bölge sorumluluğunu yürütmüştü. Sok Gazetesi Yıldırım'ın daha sonra MHK'den ayrıldığı, UEFA gözlemcileri listesinde de yer aldığı belirtilmişti. 5 Ocak Gazetesi

SORUŞTURMA 2025'TEKİ ŞİKAYETLE BAŞLADI

Paylaşılan bilgilere göre soruşturmanın temeli 15 Eylül 2025 tarihinde yapılan bir müşteki başvurusuna dayanıyor. Başvuruda bazı hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı ve resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı iddiaları yer aldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK raporları, HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporlarının incelendiği belirtildi.

7 İSİM GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki suçlamaların soruşturma aşamasında olduğu ve haklarındaki iddiaların yargı kararıyla kesinleşmediği belirtilmeli.