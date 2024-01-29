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Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı bugün ve yarın da sürecek

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Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye devam ederken, kış başından bu yana yoğun bir kar yağışı yaşanmayan İstanbul'da dün gece yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında bugün sarı alarm sadece İstanbul için yanarken, kar yağışının bugün ve yarın da devam edeceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan ve birçok ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı bugün ve yarın da devam edecek.

İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Meteoroloji'nin tahminlerinde yer alan soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı bugün ve yarın da sürecek

SARI KODLU UYARI YALNIZCA İSTANBUL İÇİN YAYIMLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında sadece İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bugün yurdun iç ve kuzey kesimlerinde kar yağışının sürmesi beklenirken tahminlere göre kar yarın da etkisini sürdürecek.

Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı bugün ve yarın da sürecek

CUMA GÜNÜ YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA DALGASI BEKLENİYOR

Çarşamba günü hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor, ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları artacak ancak yurdun kuzey kesimleri cuma günü yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

METEOROLOJİ'DEN HAVA SICAKLIKLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kayseri ve Niğde hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı bugün ve yarın da sürecek

KAR YAĞIŞI ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ SEYREDECEK

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul kar Güncel Haberler

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