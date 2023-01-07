Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporu! Tam 41 il karlı sabahlara uyanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahmin raporlarına göre yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklığı giderek düşerken, bazı illerde hafta sonundan itibaren kar yağışı hakim olacak. Buna göre 7-13 Ocak tarihlerini kapsayan tarihlerde 41 ilin beyaza bürüneceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporunda bazı bölgeler için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Buna göre 7-13 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan tarihlerde 41 il için kar yağışı bekleniyor.

3 BÖLGE İÇİN KAR UYARISI

Bugünden itibaren etkisini gösterecek karın, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu beyaza bürümesi öngörülüyor. Kara yağışı hafta sonu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde, çarşamba gününden itibaren ise İç Anadolu'da etkili olacak.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan uyarıda, 07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği belirtildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER VE TARİHLERİ