Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporu! Tam 41 il karlı sabahlara uyanacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahmin raporlarına göre yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklığı giderek düşerken, bazı illerde hafta sonundan itibaren kar yağışı hakim olacak. Buna göre 7-13 Ocak tarihlerini kapsayan tarihlerde 41 ilin beyaza bürüneceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporunda bazı bölgeler için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Buna göre 7-13 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan tarihlerde 41 il için kar yağışı bekleniyor.
Bugünden itibaren etkisini gösterecek karın, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu beyaza bürümesi öngörülüyor. Kara yağışı hafta sonu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde, çarşamba gününden itibaren ise İç Anadolu'da etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan uyarıda, 07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği belirtildi.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
- Afyonkarahisar: 11 Ocak - kar yağışlı
- Ağrı: 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
- Aksaray: 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,
- Amasya: 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu,
- Ankara: 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,
- Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı,
- Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı,
- Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu,
- Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı,
- Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı
- Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı
- Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı,
- Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,
- Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı,
- Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı
- Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı
- Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı
- Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
- Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
- Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
- Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
- Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı
- Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı
- Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Konya 11 Ocak - kar yağışlı
- Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Malatya 7 Ocak - kar yağışlı
- Muş 7 Ocak - kar yağışlı
- Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı
- Niğde 11 Ocak - kar yağışlı
- Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu, 8 Ocak - kar yağışlı, 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
- Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı
- Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
- Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu