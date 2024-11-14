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Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
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Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli yağışlar olabileceği uyarısı yapıldı. MGM, olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Eskişehir ve Ankara'da sağanak yağış, İzmir, Balıkesir ve Bursa'da ise yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 14, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 17, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 11 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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