Haberler

Mgm'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MGM, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve yüksek alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, bugün Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

MGM'den uyarılar

Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Denizlerde hava durumu

Kaynak: ANKA / Güncel
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı

46 ilde dev operasyon! 151 şüphelinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor

Açık açık savaş ilan etti: Muhteşem donanmamız da yolda
BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
Babasını kaybeden minik oyuncu Damla Çolak galada gözyaşlarına boğuldu

Kaybettiği babasını anmak istedi, kelimeler boğazında düğümlendi