İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Valilik, tam fırtına için saat verdi
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Yurt genelinde hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girilirken, Batı kesimlerde ise sağanak yağışla birlikte fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul Valiliği ise akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağını belirterek Avrupa Yakası için rüzgarın saatte 100 km'yi bulduğu tam fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi. Yağışların pazar günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
Öte yandan İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor. Bölge parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / saat) şeklinde eseceği bekleniyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisi artıracağını aktaran İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Rüzgârın; 10 Aralık 2022 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 11 Aralık 2022 Pazar günü bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakasında zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yurdun batı kesimine turuncu ve sarı uyarıda bulunuldu. İstanbul için ise hem cumartesi hem de pazar günleri için turuncu kodlu uyarı geçildi.
İşte İstanbul ilçe ilçe tahminler;
- Bakırköy - Sarı
- Beşiktaş - Sarı
- Beykoz - Sarı
- Beyoğlu - Sarı
- Çatalca - Turuncu
- Eyüp - Turuncu
- Fatih - Sarı
- Gaziosmanpaşa - Sarı
- Kadıköy - Sarı
- Kartal - Sarı
- Sarıyer - Turuncu
- Silivri - Turuncu
- Şile - Sarı
- Şişli - Sarı
- Üsküdar - Sarı
- Zeytinburnu - Sarı
- Büyükçekmece - Turuncu
- Kağıthane - Sarı
- Küçükçekmece - Sarı
- Pendik - Sarı
- Ümraniye - Sarı
- Bayrampaşa - Sarı
- Avcılar - Sarı
- Bağcılar - Sarı
- Bahçelievler - Sarı
- Güngören - Sarı
- Maltepe - Sarı
- Sultanbeyli - Sarı
- Tuzla - Sarı
- Esenler - Sarı
- Arnavutköy - Turuncu
- Ataşehir - Sarı
- Başakşehir - Sarı
- Beylikdüzü - Sarı
- Çekmeköy - Sarı
- Esenyurt - Sarı
- Sancaktepe - Sarı
- Sultangazi - Sarı
- Adalar - Sarı
Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.