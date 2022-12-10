İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Valilik, tam fırtına için saat verdi

Yurt genelinde hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girilirken, Batı kesimlerde ise sağanak yağışla birlikte fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul Valiliği ise akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağını belirterek Avrupa Yakası için rüzgarın saatte 100 km'yi bulduğu tam fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi. Yağışların pazar günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Öte yandan İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor. Bölge parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / saat) şeklinde eseceği bekleniyor.

"AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK"

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisi artıracağını aktaran İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Rüzgârın; 10 Aralık 2022 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 11 Aralık 2022 Pazar günü bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakasında zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOROLOJİDEN YURDUN BATI KESİMİNE UYARI

Sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yurdun batı kesimine turuncu ve sarı uyarıda bulunuldu. İstanbul için ise hem cumartesi hem de pazar günleri için turuncu kodlu uyarı geçildi.

İşte İstanbul ilçe ilçe tahminler;

Bakırköy - Sarı

Beşiktaş - Sarı

Beykoz - Sarı

Beyoğlu - Sarı

Çatalca - Turuncu

Eyüp - Turuncu

Fatih - Sarı

Gaziosmanpaşa - Sarı

Kadıköy - Sarı

Kartal - Sarı

Sarıyer - Turuncu

Silivri - Turuncu

Şile - Sarı

Şişli - Sarı

Üsküdar - Sarı

Zeytinburnu - Sarı

Büyükçekmece - Turuncu

Kağıthane - Sarı

Küçükçekmece - Sarı

Pendik - Sarı

Ümraniye - Sarı

Bayrampaşa - Sarı

Avcılar - Sarı

Bağcılar - Sarı

Bahçelievler - Sarı

Güngören - Sarı

Maltepe - Sarı

Sultanbeyli - Sarı

Tuzla - Sarı

Esenler - Sarı

Arnavutköy - Turuncu

Ataşehir - Sarı

Başakşehir - Sarı

Beylikdüzü - Sarı

Çekmeköy - Sarı

Esenyurt - Sarı

Sancaktepe - Sarı

Sultangazi - Sarı

Adalar - Sarı

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili tehlikeli durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.