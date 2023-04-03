Meteoroloji'den Deprem Bölgesinde Toz Taşınımı ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren deprem bölgesinde toz taşınımı ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini bildirerek; hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren deprem bölgesinde toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirerek; hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji, salı gününden itibaren öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı, Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır' da ise orta kuvvette rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin yapılan açıklama şöyle:

"Deprem Bölgesinde yarın (Salı) öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır' da orta kuvvette (20-40 km/saat) esmesi bekleniyor. Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."