Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için "sarı" kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bartın, Düzce, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak'ta yaşayanları sarı kodla uyardı. Kuvvetli yağışın beklendiği kentlerde vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle sessizliğe bürünen İstanbul'a sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji; Bartın, Düzce, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nın ikinci günü (yarın) sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır."

8 İL İÇİN ÖNEMLİ UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında olduğu 8 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 ilde "sarı" kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Bu iller şöyle sıralandı: Bartın, Düzce, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.