Meteoroloji birçok ilde sağanak, kuzey ve doğuda 2-4 derece yüksek sıcaklık bekliyor

(ANKARA ) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerin göre, bugün Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü geçecek.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA