Meteoroloji 6 ili 'kırmızı kodla' uyardı, AFAD alarm durumuna geçti: Kolluk kuvvetleri ve belediyeler teyakkuzda

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar sonrası bölgeyi sel aldı. Özellikle Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da evleri su bastı dereler taştı heyelanlar meydana geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar bu gece yarısından itibaren şiddetini artıracak.

METEOROLOJİ 6 İLİ KIRMIZI KODLA UYARDI, AFAD ALARMA GEÇTİ

Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı "kırmızı kodla" uyaran Meteoroloji, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) alarma geçti.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.

KOLLUK KUVVETLERİ VE KAMU KURUMLARI TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, TSK, Sahil Güvenlik Komutanlığı meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir. Emniyet'ten 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik'ten 1 helikopter Bartın, Amasra'ya görevlendirilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir.

AFAD'DAN 104 PERSONEL SAHADA GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir."

KIRMIZI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.