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Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

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Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasında, kazaya karışan otobüs şoförü tutuklandı. Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü. Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, kendisinin de arasında olduğu 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü. Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

VALİ PEHLİVAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

NE OLMUŞTU?

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süre trafiğin aksadığı otoyolda, araçların kaldırılmasıyla akış normale dönmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Tarsus trafik Mersin Adana Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Marko Apostolidis:

şoföre hemen inandım (yol kayganmış nasıl oldu anlayamamış) son altı ayda oradan geçen ilk araç demek otobüs... lan ondan önce demin bu yaz ayında orda geçenler nasıl geçti kaymadan? tırtıllı araçmı kullandılar?

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ibrahim sarı:

O saatlerde oradan geçen ve 110 km hızla geçen tek otobüs bu değildir. Bence Bu olay iyi soruşturulmalı. Telefon kayıtları her şeyi incelenmeli

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Hamdi Baba :

Allah rahmet eylesin hepsine. Çok acı verici bi durum

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