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Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme başlattı

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Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme başlattı

Mersin'in Mut ilçesinde, vatandaşların kötü kokudan şikayet ettiği mahallede AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı. Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl de mahalleye giderek vatandaşlarla görüştü.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bazı kişiler ev ve iş yerlerindeki tuvaletlerden gelen kötü koku üzerine şikayette bulundu. Kaymakam Batuhan Bingöl, olay yerine giderek vatandaşlarla görüştü.

Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme yaptı

AFAD, MAHALLEDE İNCELEME BAŞLATTI

Afad ekiplerince mahallede ve bazı evlerde ölçüm yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri de kanalizasyonları kontrol etti. Kokunun kaynağının tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Mersin'de mahallede etkili olan koku nedeniyle AFAD ekipleri inceleme yaptı

Kaynak: AA / Güncel

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