Mersin'de Çocuk Tiyatrosu ile Kültür-Sanat Festivali

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binası'nda yer alan Çocuk Sahnesi'nde Şehir Tiyatrosu'nun 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli çocuk oyunu sergilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binası'nda yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sahnesi'nde Şehir Tiyatrosu'nun 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli çocuk oyununu izlemeye gelen çocuklarla bir araya geldi. Toroslar İlçesi Kuvayi Milliye İlkokulu'ndan gelen 7-12 yaş aralığındaki toplam 90 öğrenci Belediye Binası'ndaki Çocuk Sahnesi'nde çocuk tiyatrosu izledi. Çocuk oyununu izlemek için Belediye Binası'na gelen çocuklar da Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından güler yüz ile karşılandı. Çocuklara oyun çıkışında kumbara ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan pamuk şekerlerinin dağıtımı yapıldı. Çocukları oyun çıkışında Belediye Hizmet Binası'ndan Başkan Seçer uğurladı.

BÜYÜKŞEHİR'İN YENİ HİZMET BİNASI ADETA BİR KÜLTÜR-SANAT YUVASI HALİNE GELDİ

Seçer, kültür-sanat aktivitelerinin de gerçekleştirilebileceği Belediye Binası'nı çocukların ve halkın hizmetine açtıklarını vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına açtığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sahnesi ile de Büyükşehir Binası'nı adeta bir kültür-sanat yuvası haline getirdi. Her hafta oyun gösterimi yapılacak olan Çocuk Sahnesi sayesinde, Büyükşehir'in hizmet binasında çocukların şen sesleri yükselecek.

OYUN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Işık Kasapoğlu'nun yazıp, Ozan Erdönmez'in yönettiği tek perdelik 'Dünyanın Eski Zamanlarında' Çocuk Oyunu'nun Işık Tasarımı'nı da Salim Yücel yaptı. Zehra Alev Tol'un Dekor Tasarımı ile izleyicisiyle buluşan oyunun Yönetmen Yardımcısı Gülhatun Kutlay, Reji Asistanı Bengü Polat'tı. Oyuncu Mustafa Dincir, Dünyanın Eski Zamanları'nda İsimli Tiyatro Oyunu ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Tiyatro öncesi çocuklarla bir araya gelen Başkan Seçer, çocukların neşesine ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi'ni devamlı ziyaret etmeleri için çocuklara çağrıda bulunan Seçer, "Büyükşehir Belediyemiz çok güzel. Bundan sonra her zaman gelin. Aranızda belediye başkanı olmak isteyen rakiplerimiz de bir hayli fazla ama önce okullarınıza devam edeceksiniz, başarılı olacaksınız, düzenli çalışacaksınız, bol bol kitap okuyacaksınız, spor yapacaksınız, arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kuracaksınız ve sosyalleşeceksiniz. Her şeyden önemlisi birbirinizi çok sevmeniz. Ben de sizleri çok seviyorum" dedi.

'ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ'

Tek perdelik bir oyun sergileneceğini söyleyen Seçer, her hafta bir okulu belediye binasında ağırlayacaklarının altını çizdi. Çocukları çok önemsediklerini kaydeden Seçer, "Çocukları bizim geleceğimiz olarak görüyoruz. Sanatın her alanında olmaları, kendilerinin iyi bir birey olarak yetişmeleri açısından önemli. Tiyatro da hayatın ta kendisi. Çocukların da tiyatro izlemesi mutlaka onlara bir şeyler öğretecektir, birikimlerine birikim katacaktır ve sanata ilgilerini artıracaktırö diye konuştu.

'MERSİN KÜLTÜRÜN, SANATIN VAR OLDUĞU VE BUNUNLA ANILDIĞI BİR KENT HALİNE GELSİN'

Belediye'nin halkın Belediyesi olduğunu belirten Seçer, "Belediye binaları halkın korkarak gireceği yerler olmamalı. Bir mesaj olsun diye Belediye binamızda bu tiyatro sahnesini düzenledik. Çok da şık bir sahne oldu. Umut ediyorum önümüzdeki günlerde de çok değerli ve güzel temsiller olacakö dedi. Şehir Tiyatrosu'nun da sezonu 11 Ekim'de açacağını hatırlatan Seçer, "Mersin kültürün, sanatın var olduğu ve bununla anıldığı bir kent haline gelsin istiyoruz. Bunun içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültüre, sanata, spora her türlü desteği ve yatırımı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜKŞEHİR'İN ÇOCUK SAHNESİ'NE TAM NOT

Çocuklardan Belinay Güngör, çocuk oyununun çok güzel olduğundan ve çok eğlendiğinden söz ederek, "Çok heyecanlıydım. Belediye Binası'na ilk kez geldim ve başka zaman hiç gelmemiştim. Belediye binasına gelmek beni çok mutlu etti. İlk kez böyle bir şey gördüm. Arkadaşlarım da oyunu çok beğendiö diye duygularını ifade etti.

Haber-Kamera: MERSİN,