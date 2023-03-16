Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öğlen saatlerinde Bolu'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntı yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Öğlen saatlerinde sallanan Bolu'nun ardından bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yerin 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.6 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rahasthanesi de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

ÖĞLEN SAATLERİNDE DE BOLU SALLANDI

Türkiye'de ise saat 13.55'te Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı paniğe neden olurken, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.