Haberler

Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a indirdi.

TEMMUZ AYINDA DA FAİZ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43 seviyesine düşürmüş 300 baz puan indirime gidilmişti.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Merkez Bankası "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a indirmiştir." açıklamasında bulundu.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YAVAŞLADI"

PPK "Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

Kurul yaptığı açıklamada "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." dedi.

LİKİDİTE YÖNETİMİ AKTİF OLARAK KULLANILACAK

Merkez Bankası tarafından "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." açıklamasına yer verildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi

2026'da asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Say:

Faiz belasından kurtuluyoruz hamdolsun cumhurbaşkanımız ekonomizi toparladı bizim doyumsuz halk iPhone 17 kuyruğuna gireceğine evine çocuklarına ekmek alsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

daha dün 10 yıl vadele 6 ayda faiz kupon ödemeli eurobond ile borçlandık hemde dolara yüzde7 faizle.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

MERKEZ BANKASI FAİZ İNSİRSE NE OLACAK İNDİRMESE NE OLACAK ÜLKEMİZİ BU PAHALIGA GETİREN MERKEZ BANKASI 3 YIL ÖNCE BİR FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ DOLARI 7 40 KURUŞTAN 18 TL YE ÇIKARAN MERKEZ BANKASI OLDIÇU 3 YIL GEÇ MESİNE RAMEN DOLARI BAHANE EDEREK GIDA OLSUN VE DAHA BİRÇOK ÜRÜN DOLARI BAHANE EDEREK FIRSATÇILAR ZAM YAPTI BİR TÜRLÜDE FİYATLAR DÜMEŞ BİLMİYOR ASKERİ ÜÇRET FİYATINA EV KİRALARI OLDU YAŞAM ZORLAŞDI ZORLAŞTIRANDAN MERKEZ BANKASININ SÜREKLİ DEGİŞEN BAŞKANLARI OLDU

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmed Bin Tellak:

nas var nas bu ülkede sıkıysa indirme ! :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Faiz indirimi sonrası hangi kredi kartı gecikme oranı 5 'den 3 'e indi kendi yatırımlarını değerlendiren baştaki şeytanlarla dolu ülke !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Eski sevgilisinden ilk açıklama

İntihar iddialarının ardından eski sevgilisinden ilk açıklama
İnşaatçılığı bırakıp bu işe girdi, gramından on binlerce dolar kazanacak

İnşaatçılığı bırakıp bu işe girdi, gramından 12 bin dolar kazanacak
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan aşkı sona erdi

Ünlü çiftten hayranlarını şaşkına çeviren karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.