Merdan Yanardağ'ın Duruşması Öncesi Adliye Önünde Açıklama... Özgür Özel: "Mussolini Yöntemiyle Ülkeyi Yöneten Diktatör Öyle İstediği İçin Merdan...

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki yargılamanın ilk duruşması öncesinde İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapıldı. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan aday adayı Özgür Özel, “Elbette bugün onu alıp buradan gideceğiz ama Mussolini’nin ön infaz yöntemi olarak yani ülkeyi yöneten diktatör öyle istediği için, suçladığı kişiden hazzetmediği için, ceza veremeyeceğini bile bile peşin peşin yatsın, kendisine ve onun gibi muhaliflere ibret olsun diye Merdan Yanardağ'ın, boş yere yattığı 100 günü birazdan yargı da tescil edecek” diye konuştu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki yargılamanın ilk duruşması öncesinde İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapıldı. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan aday adayı Özgür Özel, "Elbette bugün onu alıp buradan gideceğiz ama Mussolini'nin ön infaz yöntemi olarak yani ülkeyi yöneten diktatör öyle istediği için, suçladığı kişiden hazzetmediği için, ceza veremeyeceğini bile bile peşin peşin yatsın, kendisine ve onun gibi muhaliflere ibret olsun diye Merdan Yanardağ'ın, boş yere yattığı 100 günü birazdan yargı da tescil edecek" diye konuştu.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın canlı yayında sarf ettiğ sözleri nedeniyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruyma öncesi, Çağlayan'daki adliye önünde basın açıklama yapıldı. Açıklamaya TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan aday adayı Özgür Özel, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, CHP milletvekilleri Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç, Mahmut Tanal, Utku Çakırözer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İl Başkan adayları Cemal Canpolat ve Özgür Çelik, basın meslek örgütleri ve çok sayıda Tele 1 izleyicisi de katıldı.

"TUTUKLULUK, CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞTÜ"

"Gazetecilik suç değildir. Merdan Yanardağ'a özgürlük" yazılı pankart açılan açıklamada, "Merdan Yanardağ yalnız değildir" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı. Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi adına konuşan Süleyman Karadağ, Yanardağ'ın 27 Haziran'dan bu yana tutuklu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Tutukluluk bir kere daha cezalandırmaya dönüştü. Merdan Yanardağ, sadece basın özgürlüğü adına değil, ülkedeki demokratik muhalefet adına da önemli bir politik figür. Bu yanıyla da iktidarın hedefi olmaktan kurtulamıyor. Bizler, Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi olarak bu keyfi tutuklamayı protesto ediyoruz. Hukukun, adaletin siyasallaşması toplum adına, ülkemiz adına telafisi olanaksız sonuçlar doğuracaktır. Geçtiğimiz yıllarda bunun çok acı örneklerine tanık olduk. Çok geç olmadan bu yoldan dönülmelidir. Hukuka, adalete inanmak istiyoruz. Demokrasi, insan hakları ve hak-hukuk adına dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri ve tüm halkımızı Merdan Yanardağ ile dayanışmaya, ona sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bugün değilse ne zaman? Merdan Yanardağ yalnız değildir."

CANAN KAFTANCIOĞLU: ER YA DA GEÇ ADALETİ GETİRECEĞİZ

Canan Kaftancıoğlu da "Siyasallaştırılmış ve araçsallaştırılmış yargının cezalarının hiçbirini kabul etmiyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütümüzle, Genel Başkanımız, Grup Başkanımız ve bütün yol arkadaşlarımızla bu haksız cezalandırmaların karşısında olacak, er ya da geç bu memlekete adaleti getireceğiz diyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: SUÇLU BULUNSA DAHİ BİLE BİR GÜN YATMAYACAKKEN 100 GÜNDÜR CEZAEVİNDE

Özgür Özel de basın açıklamasında adliye önünde hep birlikte ve omuz omuza olduklarını vurguladı. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha Türkiye için bir utanca dönüşmüş olan fikir, basın özgürlüğünün karşısında sarayın yargısının sindirme ve bastırma çabaları yüzünden yatarı olmayan bir suç için 100 gündür tutuklu olan bir gazetecinin, bir aydının mahkemesi için buradayız. Merdan Yanardağ, söylemediği sözlerin cımbızlanarak, montajlanarak, bağlamından kopartılarak ve sosyal medyada başlayan bir linç girişiminin iktidara müzahir basın organları tarafından gündemleştirilmesi sonucunda yargının hiç almaması gereken, alamayacağı bir kararı almasıyla iddia edilen suçtan suçlu bulunsa dahi bir gün bile cezaevinde yatmayacakken 100 gündür, 100 gecedir Silivri Cezaevi'nde. O yüzden Merdan Yanardağ izleyicilerinden, Merdan Yanardağ sevdiklerinden, ailesinden mahküm 100 gün cezaevinde yattı.

"BENZERLERİ TEKRARLANMASIN DİYE OMUZ OMUZA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Birazdan onun adalete kavuşması için davasını takip edeceğiz. Elbette bugün onu alıp buradan gideceğiz ama Mussolini'nin ön infaz yöntemi olarak yani ülkeyi yöneten diktatör öyle istediği için, suçladığı kişiden hazzetmediği için, ceza veremeyeceğini bile bile peşin peşin yatsın, kendisine ve onun gibi muhaliflere ibret olsun diye Merdan Yanardağ'ın, boş yere yattığı 100 günü birazdan yargı da tescil edecek. Biz basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün arkasında durmaya, muhalefete bir bütün olarak baskı kurmaya çalışanlara karşı onların karşısında dimdik durmaya, mücadele etmeye ve bundan sonraki süreçte benzerleri tekrarlanmasın diye omuz omuza durmaya devam edeceğiz. Bütün Merdan Yanardağ dostlarına ve Türkiye muhalefetinin tüm renklerine selam olsun."

CEMAL CANPOLAT: MERDAN YANARDAĞ SUÇSUZDUR

CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat da Yanardağ'ın haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde yattığını belirtti. Canpolat, "Özellikle seçim günü yapmak istedikleri manevranın önüne geçmesinin bedelini, muhalefeti susturma adına Merdan Yanardağ'ı içeride 100 gündür tutuyorlar. Merdan Yanardağ suçsuzdur. Hukuksuz bir şekilde içeridedir. Bugün inşallah hukuk yerini bulur diye temenni ediyoruz. Merdan Yanardağ'ı almaya geldik" diye konuştu.