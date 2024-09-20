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Menderes'teki Trafik Kazasında 18 Yıl Hapis Cezası

Menderes'teki Trafik Kazasında 18 Yıl Hapis Cezası
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İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde makas atıp 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a (19), 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, takdir indirim uygulanmadan 18 yıl hapis cezası verildi.

Kaza, geçen yıl 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAZA KAMERADA

Kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

'EHLİYETİMİ YENİ ALDIM'

Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf İslam Koçak, SEGBİS ile katıldı. Celsede ayrıca ölenlerin yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan trafik raporunun mahkemelerine ulaştığını belirtti. Raporda eksikler olduğunu öne süren sanık avukatları ise raporun yenilenmesini ve sollama öncesi sinyal verip, vermediğinin tespitinin yapılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu ifade ederek, sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması neden olması nedeniyle de alt sınırdan da uzaklaşılmasını talep etti.

Sanık avukatı, mütalaaya ilişkin savunmasında, karakola gidip kendilerinin teslim olduğunu belirterek, "İddia edildiği gibi makas atma yok. Yaşı küçük ve 1 yıldır ehliyeti var. Ağır kusurlu olduğunu kendisi de bunu kabul ediyor. Basit taksirden cezalandırılmasını ve alt sınırdan ceza tayin edilmesini istiyoruz" dedi.

Sanık Yusuf İslam Koçak, son savunmasında beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın 'bilinçli taksirle' olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı. Ayrıca, Koçak'a 'sanığa takdir indirimi' uygulanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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