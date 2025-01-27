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Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Barım tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Barım, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Sevk yazısında, soruşturmanın konusunun ve amacının Gezi Parkı eylemlerine katılanlar değil sivil toplum hareketlerini yönlendirip kullanarak ve şiddete evirerek mevcut hükumetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan organizasyonunun tüm yönleriyle açığa çıkartılması olduğu vurgulandı.

MEHMET ALİ ALABORA İLE KONUŞMALAR DA YER ALDI

Yazıda ayrıca Barım'ın Gezi Davası firari sanıklarından olan Mehmet Ali Alabora ile gezi olayları kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alış verişinde bulunduklarına dair tape görüşmesinin bulunduğu, içeriğinde ise Barım'ın "Herhalde Şebnem seni aradı, bana bu on buçukta bu metin gelince benim böyle kan tepeme çıktı ve hani senin için bir panik oldum, kesinlikle yani bunu ne olur böyle yayınlamayın diye" dediği, Alabora'nın "Şu anda, şu an itibari ile böyle bir metin düşünüyorum" dediği belirtildi. Yazıda Alobara'ya cevap veren Barım'ın "Bizim oyunculara da bir yani şuanda böyle bir şey sakın ha yapmayın dedim fakat şimdi beni Sevilay aradı ve Çiğdem Mater ona yollamış bunu yönetmenler imzalasın diye, buna Mehmet Ali'nin onayı ve haberi var demiş" dediği kaydedildi.

ETKİ AJANLIĞI SUÇLAMASI

Öte yandan yine sevk yazısında Barım'a ait şirket oyuncularının 2021 yılında yaşanan orman yangını ve deprem felaketlerinden sonra Türkiye'yi uluslararası arenada yetersiz gösterme adına sosyal medyada başlatılan #HelpTurkey kampanyasına eş zamanlı olarak katıldıkları tespit edildiği, şirket faaliyetlerinin yöneldiği etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya çıkarma açısından dikkate değer olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade vermiş ardından ise gözaltına alınmıştı.

Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıBidüşün:

Devlet yarına bırakır yanına bırakmaz, bu kadını GEZDİRİN hapishane hapishane

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıSeydo:

Menajer dediğin şey: bence tam manasıyla başkasının üstünden bedava para kazanmak. Bence menajerlik şirketlerinin ve iş danışmanlık şirketlerinin hepsi kapatılıp, bu beş mesleği yasaklamalılar.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıGökhan:

Sizden olmayan herkese bir kılıf bulun alın içeri. Osmanlıda bile padişahın bu kadar yetkisi yoktu.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıMR CAMEL:

sektöre girmek için kadını tutukluyorlar 2.5 mılyar dolar sektör atv kanalı kazanmayınca bunlara saldırdılar akp gideceksin seçimde

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıVEFA:

Bu da geçer yahu!.. Kızıl Goncalar başlıyor. Oturun izleyin de, biraz feyz alın!.. Alabilirseniz tabi!

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Bu yılışık mossatajanı günyüzü görmesin

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Haber YorumlarıSelim K:

İddia üzerine hapis ne biçim iş bu bu nasıl yargı ? 10sene sonra mı aklınıza geliyor ? O zaman akp li bir sürü milletvekili de içeri alınsın hepsi gülen ve cemaati övüyorlardı

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Demektir ki kendi sanatçılarıda gitti aleyhine ifade verdi... Belki hepsi değil ama? kimbilir... Ya ne saçma sapan bir sektör... Gidin domates satın kardeşim, bin kere daha hayırlı...

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Haber YorumlarıTimucin Temizler:

Ajan provokatör menajermiş ne menajeri

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Haber YorumlarıKenan Star:

alevi iste

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