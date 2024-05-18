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Memleket Partisi Genel Merkezi Taşındı

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Memleket Partisi, sosyal medyada yer alan 'Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı' iddialarını yalanladı. Genel merkezin kapanmadığı, sadece yeni bir adrese taşındığı açıklandı.

(ANKARA) - Memleket Partisi, sosyal medyada yer alan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarını yalanladı. Genel merkezin kapanmasının söz konusu olmadığı belirtilerek binadan taşınıldığı ifade edildi.

Memleket Partisi, basında ve sosyal medyada yer alan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Genel Merkez'in; Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No: 4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde Arp Kule İş Merkezi No: 3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşındığını açıkladı.

Memleket Partisi seçim otobüsünün ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımın giydirilmesinin ardından faaliyete geçeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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