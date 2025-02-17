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Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ın mesajını paylaştı: Can güvenliğim yok

Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ın mesajını paylaştı: Can güvenliğim yok
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Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özdağ'ın kendisine ilettiği mesajı paylaştı. Özdağ, mesajında, "Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar. Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi, PKK'lı da var, IŞİD'li de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Marmara Cezaevi'nde (Silivri Cezaevi) tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

ÖZDAĞ'IN MESAJINI PAYLAŞTI: CAN GÜVENLİĞİM YOK

İnce, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından Özdağ'ın kendisine ilettiği bir mesajı paylaştı.Özdağ, İnce'nin paylaştığı mesajında, "Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar. Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi, PKK'lı da var, IŞİD'li de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ın mesajını paylaştı: Can güvenliğim yok

"SAHTE EVRAKLA SUÇ ÜRETİYORLAR"

İnce paylaşımında, Özdağ'ın paylaşmasını istediği şu mesajlarına yer verdi: "7 adımlık bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Günde ortalama 10-12 kişi ziyaretime geliyor. Her defasında görüşmecimle görüşmeye giderken aranıyorum. Görüşmeye giderken de görüşmeden dönerken de aranıyorum. Sahte evrakla suç üretiyorlar. Abdullah Öcalan için rehinim. Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar. Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi, PKK'lı da var, IŞİD'li de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok."

Muharrem İnce, Ümit Özdağ'ın mesajını paylaştı: Can güvenliğim yok

Kaynak: ANKA / Güncel
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