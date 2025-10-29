Melissa Kasırgası Jamaika'ya Ulaştı, 7 Can Kaybı

MONTEGO BAY, 29 Ekim (Xinhua) -- Melissa Kasırgası salı günü Jamaika'nın güneybatı kıyılarına ulaşırken, Karayipler'in kuzeyinde en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Jamaika yerel basınında yer alan haberlere göre kategori 5 şiddetindeki kasırgada can kayıpları Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika dahil olmak üzere farklı ülkelerde meydana geldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi de yerel saatle 14.00 itibarıyla Jamaika'nın batısı üzerinde bulunan kasırganın merkezinin saatte yaklaşık 13 kilometre hızla kuzey-kuzeydoğu yönünde ilerlediğini açıkladı.

Melissa Kasırgası'nın merkezinin çarşamba sabahının erken saatlerinde Küba'nın güneydoğusundan geçmesinin ve günün ilerleyen saatlerinde Bahamalar'ın güneydoğu veya orta kesimlerinde ilerlemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre fırtınaya büyük ve yıkıcı dalgalar eşlik edecek.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Melissa Kasırgası'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Jamaika'nın bazı bölgelerinde 350-750 milimetreye ulaşan yağışlara neden olmasının beklendiğini söyledi.

Jamaika Ulusal İşler Ajansı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda uzak bölgelere ulaşımı sağlayan bazı ana yollar da dahil olmak üzere ülke genelinde birçok köprü ve yolun sular altında kaldığını duyurdu.

Yerel medyada altyapıda meydana gelen hafif hasarların görüntülerini yayımlandı. Kasırga, Jamaika'da elektrik ve iletişim kesintilerine ve bazı toplulukların izolasyonuna da neden oldu.

Jamaika'nın Kingston, Clarendon, St. Catherine ve St. Andrew bölgelerinde zorunlu tahliye talimatı verildi.

Jamaika'da yaklaşık 1,5 milyon kişi doğrudan etkilenirken, Kübalı yetkililer pazartesi günü 600.000'den fazla kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı.

Melissa'nın yavaş hareket etmesi, bazı bölgelerde uzun süreli şiddetli yağışlara ve can kaybına neden olabilecek sel ve heyelan riskini taşıyor.

Uzmanlar, Melissa'nın Atlantik Havzası'nda kaydedilen en güçlü kasırgalardan biri olduğunu vurguluyor.

EKLENDİ: At least 7 killed as Hurricane Melissa makes landfall in Jamaica

The deaths were reported in different countries, including Haiti, the Dominican Republic and Jamaica, said local media.

At 2 p.m. local time (1900 GMT), the eye of the hurricane was located over western Jamaica and was moving toward the north-northeast near 8 mph (13 km/h), said the U.S. National Hurricane Center.

The core of Melissa is expected to move across southeastern Cuba early Wednesday morning and move across the southeastern or central Bahamas later on Wednesday, the center said.

The storm surge will be accompanied by large and destructive waves, according to the report.

Prime Minister of Jamaica Andrew Holness said on X that Hurricane Melissa is expected to produce rainfall amounts reaching 350 to 750 millimeters over parts of Jamaica in the next couple of days.

Many bridges and roads across the country have flooded, including some of the primary roads accessing remote areas, Jamaica's National Works Agency said in various posts on social media.

Local media showed images of light infrastructure damage. The storm has left power and communications outages and the isolation of some communities in Jamaica.

Mandatory evacuation orders were put in place for areas in Jamaica across Kingston, Clarendon, St. Catherine and St. Andrew.

Around 1.5 million people in Jamaica would be directly affected, while Cuban officials said on Monday that they were evacuating more than 600,000 people.

Melissa's slow movement may mean prolonged torrential rain in some areas, increasing the risk of deadly flooding and landslides.

Experts said that Melissa is one of the most powerful hurricane landfalls on record in the Atlantic Basin.