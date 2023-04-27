Mehmetçik Vakfı'nın 2'nci akaryakıt istasyonu açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu'nun ardından ikinci TotalEnergies istasyonu, Yenişehir'de açıldı.

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji'nin TotalEnergies İstasyonları markası, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümesini sürdürüyor. Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu'nun ardından yeni açılan ikinci istasyon TSK Mehmetçik Vakfı Yenişehir TotalEnergies İstasyonu oldu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI İSTASYONLARI İLE ÇÖZÜM ORTAKLIĞIMIZ DEVAM EDECEK"

OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, "2022 yılında TotalEnergies İstasyonları yepyeni bir rotada yol almaya başladı. Artık enerjide yeni nesil yaklaşımlar söz konusu. İklim krizi, günümüzün en büyük küresel risklerinden biri. Hem OYAK hem GüzelEnerji hem de TotalEnergies İstasyonları olarak yeni bir vizyon ve yaklaşım ortaya koyduk. OYAK'ın stratejik yaklaşımı ve multidisipliner bakış açısı ve TotalEnergies'in küresel gücünün birleşimiyle Türkiye'de dönüşüm yaşayan TotalEnergies İstasyonları artık sürdürülebilir enerji kaynaklarına, elektrik enerjisine ve fark yaratan hizmetlere yatırım yapıyor. Bunun ilk örneği, 2022 yılının haziran ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu oldu. OYAK ve TSK Mehmetçik Vakfı ile ilk iş birliğimizin artarak süreceğini ifade etmiştik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz TSK Mehmetçik Vakfı Yenişehir TotalEnergies İstasyonu da bu sürecin bir temsilcisi. Ortak değerlerde buluştuğumuz TSK Mehmetçik Vakfı ile birlikte, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre yaratacak istasyonlarımızın sayısını, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yaraşır şekilde, artırmaya devam edeceğiz ve kısa süre içerisinde Ankara Etimesgut istasyonumuzu da açacağız. Uzun soluklu iş ortaklığımız doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar dört TSK Mehmetçik Vakfı istasyonu açmayı planlıyoruz. TSK Mehmetçik Vakfı Yenişehir TotalEnergies İstasyonunun hayırlı ve bol kazançlara vesile olmasını dilerim" dedi.

TOTALENERGİES İSTASYONLARI İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral Engin Durak, "Ülkemizde toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunan ve bu yıl 41. yılını kutlayan Mehmetçik Vakfı ile TotalEnergies İstasyonları iş birliğinin bir adımını daha hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. TSK Mehmetçik Vakfı Yenişehir TotalEnergies İstasyonu girişimlerimizin en yenisi ve sürdürülebilirlikle ilgili önceliklerimizin ortaya konduğu bir istasyon olarak planlandı. Enerji sektörüne yeni bir vizyon sunan TotalEnergies İstasyonlarının hizmet ve ürün kalitesini, ziyaretçilerimize kesintisiz olarak sunacağımız bu yeni nesil istasyonun hem vakfımıza hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

TSK Mehmetçik Vakfı Yenişehir TotalEnergies İstasyonu, yeni nesil enerjiyi temsil eden buhar geri dönüşüm, su arıtma ve rehabilitasyon sistemine sahip. Ayrıca istasyonda, misafirlerinin ihtiyaçlarını gözeten yeni market konsepti doğrultusunda yepyeni ve taptaze lezzetleri ile geniş ürün yelpazesi sunan "Bi' Güzel Lezzetler" bölümü de bulunuyor.