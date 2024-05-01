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Mehmet Salih Uzun: Siyasal iklimi değiştirmenin yolu parlamentoculuktan geçer

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Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada siyasal iklimin değiştirilmesinin parlamentoculukla mümkün olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda; "Siyasal iklimi değiştirmenin yolu parlamentoculuktan geçer. Hem de bu parlamentoculuk parlamenter sistemden yana olmayı da gerektirmez. Başkanlık sisteminden yana olanlar da pekala parlamentocu olabilir, hatta olmalıdır çünkü parlamento bir fikirdir" diye konuştu.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak parlamentonun ve yasama organının bağımsızlığının önemine dikkati çekti. Hangi siyasal sistem olursa olsun parlamentonun önemli olduğuna değinen Uzun, şunları söyledi:

"Kısa bir süre önce bir seçim yapıldı ve Türkiye'de siyasal iklim yumuşadı. Gelin, bu siyasal iklimi kalıcı olarak değiştirelim. Siyasal iklimi kalıcı olarak değiştirmenin yolu parlamentoyu asli fonksiyonuna kavuşturmaktan geçer. Parlamentoyu bütün siyasal karar mekanizmalarının göbeğine, odağına, merkezine yerleştirmekten geçer. Şimdi öyle değil mi? Değil işte, görüyoruz, değil; her gün bunu yaşıyoruz.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN YANA OLANLAR DA PEKALA PARLAMENTOCU OLABİLİR"

Siyasal iklimi kalıcı olarak değiştirmenin yolu parlamentoculuktan geçer. Hem de bu parlamentoculuk ille parlamenter sistemden yana olmayı da gerektirmez. Başkanlık sisteminden yana olanlar da pekala parlamentocu olabilir, hatta olmalıdır çünkü parlamento bir fikirdir, parlamento bir organizasyon değildir yani başkanı olan, başkan vekilleri olan, grupları olan, komisyonları olan, üyeleri olan bir organizasyon değildir. Parlamento bir fikirdir. Neyin fikri? Bir ülkede bir arada yaşama iradesini ortaya koyan insanların yani vatandaşların, halkın o bir arada yaşama kurallarını kimin belirleyeceği fikridir. Kimden, nereden, ne kadar vergi alınacağına, nereye, ne kadar, nasıl para harcanacağına kimin karar vereceği fikridir; asıl karar verenin kim olduğu fikridir. Asıl karar verenin burası olduğunu benimsersek, parlamento olduğunu benimsersek, buna iman edersek, bunda ittifak edersek bakın o zaman siyasal iklim nasıl değişiyor; işte, o zaman bütün kronik meselelerimizi de hani bu maküs talihmiş gibi üstümüze çökmüş sorunlarımızı da terör meselemizi de toplumsal barış ihtiyacımızı da burada müzakere ederiz.

Bir de şunu söyleyeyim: Dediğim gibi, siyasal iklimi değiştirmenin yolu bu parlamentoculuktan geçer; buradan başlayabiliriz, parlamentoculuk ilk adım olabilir ve parlamentoculuk hiçbirimizin siyasal pozisyonuna yani sağcılığımıza, solculuğumuza, milliyetçiliğimize, muhafazakarlığımıza, liberalliğimize halel getirmez; Türklüğümüze, Kürtlüğümüze zarar vermez. Hepimiz parlamentoculukta buluşabiliriz, buradan başlayabiliriz; buna ihtiyacımız var, buna çok ihtiyacımız var, inanın buna çok ihtiyacımız var."

Kaynak: ANKA / Güncel

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