Mehmet Muş, Samsun'da projeleri açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye başkan ve Meclis üyesi aday tanıtım toplantısına katıldı.

Samsun'da yapımı tamamlanan ve başlayacak projeler hakkında açıklamada bulunan Muş, "Salıpazarı Barajı yapılacak. Bölgeyi bir taşkından korumuş ve bölgedeki ilçelere su vermiş olacağız. Beton imalatı şu anda başladı. Ağustos ayına kadar yüzde 70'i tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yıl Salıpazarı barajı tamamlanmış olacak." dedi.

Samsun'un önemli bir atılım içerisinde olduğunu söyleyen Mehmet Muş, "Özellikle bu dönem içinde, tahminim hazirana kadar, Bafra'nın bir Organize Sanayi Bölgesi var. Planları kesinleşti. Terme'nin kuruluşunu yaptık, planları teslim edilecek. Yakakent'te su ürünleri ile ilgili organize sanayi bölgesi var. Biz bütün bu işleri hazirana kadar bitirmek istiyoruz. Tüm bu işlerin bitmesi lazım ki yatırımcılara bu yerlerde yer vere bilelim. Samsun'un şu an ihracat payı Türkiye'de yüzde 0,63'te. Bizler bu rakımı yüzde 1'e çıkarmak istiyoruz, yani 2,5 milyar dolar gibi rakam hedefliyoruz." diye konuştu.

Samsun'un Kültür Yolu Festivali kapsamına alındığını belirten Muş, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Samsun'da ciddi bir festival yapılacak. Ciddi bir tanıtım yapılacak. 13 Mart'ta Bakanımız Samsun'a geliyor. Samsun Turizm Mastır Planını açıklayacak. Bizler de bu planın içinden sanayide ve turizmde Samsun olarak önemli payımızı almak istiyoruz. Samsun'un ilçelerinde sanayi ve turizm arttığından, ilçelerinin de geliri artıyor. Şehir hastanesinin tamamlanma oranı yüzde 97. Haziran'da tamamen bitmiş olarak teslim alacağız. İki tane büyük yatırımımız daha var. Birisi Atakum Devlet Hastanesidir." şeklinde konuştu.

Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin hizmete sunulduğunu ifade eden Mehmet Muş, "Biz merkez hükümette seçimimizi bitirdik. 2028 yılına kadar yoğun bir şekilde çalışacağız. Samsun'la alakalı vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğiz. Bafra da bize ciddi destek veren bir ilçemiz. Aynı desteği yine bekliyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçebilmesi için sizin destekleriniz önemli." dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise sinevizyon eşliğinde Bafra ilçesinde yapılan hizmetleri ve tekrar seçildiğinde yapacağı projeleri davetlilere anlattı.

Bafra'da altyapı sorunu kalmadığını söyleyen Kılıç, 139 mahallenin sıkıntılarıyla uğraştıklarını ve Bafra'nın vizyonunu daha da geliştireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı Bafra Belediye Meclis üyeleri tanıtıldı.

Toplantıya, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile Cumhur İttifakı ilçe başkanları ve parti üyeleri katılım sağladı.