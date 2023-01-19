Taciz iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil, aylık gelirini açıkladı: 100 bin TL

Sunucu Mehmet Ali Erbil, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Erbil, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu belirterek "Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

AYLIK GELİRİ 100 BİN TL

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. Erbil savunmasında kendisine tuzak kurulduğunu söyleyerek, "Ben z kuşağına hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti, sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı" dedi.

"MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ VARDI, EVİNE DAVET ETTİ"

Savunmasının devamında oyuna getirildiğini söyleyen Erbil, "Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti, adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve 'ben muhatap olacağım' dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ASİSTANINI SUÇLADI

Söz konusu mesajları asistanının attığını öne süren Erbil, "Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım, 'böyle böyle bir olay oldu, sizi korumak için böyle bir mesaj attım' dedi. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi. Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ece Ronay

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.