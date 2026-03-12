Ankara Valisi Şahin, 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' programına katıldı

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 90. yılı ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla başkentte "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" programı düzenlendi.

Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Ankara Valisi Vasip Şahin ve farklı illerden gelen öğrenciler, Ersoy'un eserlerine ilişkin söyleşiyi izledi.

Programda konuşan Vali Şahin, güzel, doyurucu, kısa ve özlü şekilde Mehmet Akif Ersoy'un tanıtıldığını söyledi.

Ersoy'u iki kelimeyle "ahlak" ve "ihlas" olarak tanıdığını ve tanıtmak istediğini ifade eden Şahin, "Gerçekten o münevver kavramını tam dolduran bir insan. Hem ilim hem irfan hem de hikmeti harmanlayarak şiirlerini yazmış. Ama şiirlerini yazarken de ben ona yazma değil de müsaadenizle taşma diyorum. Yaşamış, kendi kabını doldurmuş ve kabından taşanları bizlerle paylaşmış." dedi.

Şahin, Ersoy'un sadece şiirlerini yazmakla kalmadığını, sahada da en az şiirleri kadar mücadeleci olduğunu dile getirdi.

Ersoy'u rahmetle anan Şahin, "Cenabıhak Akif'lerimizi eksik etmesin. Ama onun da duasında olduğu gibi Allah bir daha bu memlekete bir İstiklal Marşı yazdırtmasın, yazmak zorunda bırakmasın. Hele günümüzde etrafımız ateş çemberi, Orta Doğu coğrafyasında ve gönül coğrafyamız üzerinde oynanan oyunları da Cenabıhak bir an önce ters yüz etsin." diye konuştu.

"Hepimize örnek olacak bir şahsiyet"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da Ersoy'un şair, sporcu, fikir ve edebiyat adamı gibi çok yönlü kişiliğe sahip olduğunu kaydetti.

Beyoğlu, " Mehmet Akif Ersoy, fikir adamı, münevver, davasına sarsılmaz inançla hayatını geçirmiş, yolunu yürümüş ve bundan da asla vazgeçmemiş bir şahsiyet olarak başta gençlerimiz olmak üzere hepimize örnek olacak, örnek alınması gereken yüksek bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin ve Beyoğlu, konuşmalarının ardından Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.