Belki de şampiyonluk bu maçla gitti! İç sahada tam 6 yıl sonra kaybettiler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından zirve takipçisi Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor karşısında şok bir yenilgi aldı.

ISPARTA 32 SPOR GOL OLDU YAĞDI

Isparta 32 Spor, 25 ve 33. dakikada Hasan Kaya'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Hız kesmeyen konuk takım 35. dakikada Ziya Alkurt'un golüyle farkı 3'e çıkardı. Hasan Kaya bu kez 37. dakikada sahne aldı ve attığı golle tabelayı 4-0'a getirdi. Gole doymayan Isparta temsilcisi 39. dakikada Uğur Can'ın ayağından beşinci golü attı ve devreyi 5-0 önde tamamladı. Aliağa FK 47'nci dakikada Mertcan Açıkgöz ile farkı dörde indirse de sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

ALİAĞA FK 6 YIL SONRA İÇ SAHADA MAÇ KAYBETTİ

Aliağa FK, lider Bursaspor'un Fethiyespor deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla zirveye yaklaşma şansı elde etti ancak puan alamayan Aliağa FK, lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düştü. İç sahada 2025 gün sonra kaybeden Aliağa FK, 64 puanda kalarak ikinci sıradaki yerini korudu. İzmir ekibi, en son yenilgisini 15 Mart 2020 tarihinde almıştı. Isparta 32 Spor ise 54 puana yükselerek Play-Off umutlarını tazeledi.